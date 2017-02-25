USD (Alış - Satış) : 3,68 - 3,69 EURO (Alış - Satış) : 3,91 - 3,92

Hürriyet darbe heveslisi subaylara gaz veriyor

Millet, 15 Temmuz'da darbeyi püskürterek destan yazmıştı. Hürriyet bugün skandal bir manşetle darbe iması yaptı.

Güncel / 25 Şubat 2017 Cumartesi 16:53
Hürriyet darbe heveslisi subaylara gaz veriyor

Hürriyet'in kronik darbe sevici alışkanlığı yeniden hortlamış olacak ki bugün skandal bir manşet hazırladılar.

Hürriyet'in bugünkü manşet haberinde, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın, TSK'yı yıpratma çabalarına karşı verdiği 7 cevap yer aldı.

Gazetenin iç sayfalarına bakıldığında, bu 7 maddenin içeriğinin yazıldığı, ancak bu içeriklerden hiçbirinde Hulusi Paşa'nın birebir cümlelerinin yer almadığı görüldü.

HULUSİ PAŞA'NIN KENDİ CÜMLELERİ OLDUĞU BELLİ BİLE DEĞİL
Hürriyet'e göre Hulusi Akar'ın rahatsız olduğu ilk madde ise Silahlı Kuvvetler'deki başörtüsü serbestisi kararı. Hürriyet, Akar'ın bu konuda TSK'ya danışılmadığından yakındığını yazıyor. Ancak haberin ayrıntılarına bakıldığında, Hulusi Akar'ın tırnak içine alınmış sözleri yok denecek kadar az ve haberde kullanılan ifadeler tamamen muğlak.

HÜRRİYET'İN BELİRTTİĞİ TEK HABER KAYNAĞI 'EDİNİLEN BİLGİYE GÖRE...' DİYE BAŞLIYOR
'Edinilen bilgiye göre, alınan bilgiye göre' şeklindeki kaynağı tartışılır ifadelerle başlayan bu haberde, Hulusi Akar'ın görüşlerinden çok, üçüncü kişiler tarafından duyuma dayalı bilgiler kullanıldığı açık bir şekilde göze çarpıyor...

Gazetenin haberiyle ilgili şu ana kadar Genelkurmay ya da Hürriyet tarafından yapılan bir açıklama yok...


Hürriyet'in yönetiminde değişiklik Hürriyet'in yönetiminde değişiklik Hürriyet: Üzgünüz Hürriyet: Üzgünüz TSK'dan Hürriyet'e yalanlama TSK'dan Hürriyet'e yalanlama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hürriyet açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hürriyet açıklaması Devlet Bahçeli skandal manşet hakkında konuştu Devlet Bahçeli skandal manşet hakkında konuştu Gündeminde o manşet vardı Gündeminde o manşet vardı Hürriyet darbe heveslisi subaylara gaz veriyor Hürriyet darbe heveslisi subaylara gaz veriyor

Hürriyet GazetesiGenelkurmayGenelkurmay BaşkanıBaşörtüsüHulusi Akar


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

DÜŞMAN “HAYIR” DİYORSA BİZ “EVET” DİYECEĞİZ!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

CHP’DEKİ ŞOK “EVET” ANKETİ!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

Dikkatimiz Alışkanlıklarımızdan Etkilenir

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı