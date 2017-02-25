Hürriyet darbe heveslisi subaylara gaz veriyor

Hürriyet'in kronik darbe sevici alışkanlığı yeniden hortlamış olacak ki bugün skandal bir manşet hazırladılar.



Hürriyet'in bugünkü manşet haberinde, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın, TSK'yı yıpratma çabalarına karşı verdiği 7 cevap yer aldı.



Gazetenin iç sayfalarına bakıldığında, bu 7 maddenin içeriğinin yazıldığı, ancak bu içeriklerden hiçbirinde Hulusi Paşa'nın birebir cümlelerinin yer almadığı görüldü.



HULUSİ PAŞA'NIN KENDİ CÜMLELERİ OLDUĞU BELLİ BİLE DEĞİL

Hürriyet'e göre Hulusi Akar'ın rahatsız olduğu ilk madde ise Silahlı Kuvvetler'deki başörtüsü serbestisi kararı. Hürriyet, Akar'ın bu konuda TSK'ya danışılmadığından yakındığını yazıyor. Ancak haberin ayrıntılarına bakıldığında, Hulusi Akar'ın tırnak içine alınmış sözleri yok denecek kadar az ve haberde kullanılan ifadeler tamamen muğlak.



HÜRRİYET'İN BELİRTTİĞİ TEK HABER KAYNAĞI 'EDİNİLEN BİLGİYE GÖRE...' DİYE BAŞLIYOR

'Edinilen bilgiye göre, alınan bilgiye göre' şeklindeki kaynağı tartışılır ifadelerle başlayan bu haberde, Hulusi Akar'ın görüşlerinden çok, üçüncü kişiler tarafından duyuma dayalı bilgiler kullanıldığı açık bir şekilde göze çarpıyor...



Gazetenin haberiyle ilgili şu ana kadar Genelkurmay ya da Hürriyet tarafından yapılan bir açıklama yok...





