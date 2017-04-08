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Gökçek kitabının içeriğini canlı yayında açıkladı

Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in CHP-FETO ilişkilerini anlattığı “Sol Siyaset FETÖ İlişkileri” adlı kitabı piyasaya çıktı. Başkan Gökçek Beyaz Tv'de katıldığı canlı yayında 'Sol siyaset Fetö' kitabının içeriğini açıkladı.

Güncel / 8 Nisan 2017 Cumartesi 02:02
Gökçek kitabının içeriğini canlı yayında açıkladı

CHP'nin FETÖ'yle nasıl ilişki kurdukları ve Mansur Yavaş'ın CHP'den nasıl aday tayin edildiğine dair bilgiler yer aldığı kitabın içeriğiyle ilgili bilgili veren Gökçek, kitabın içeriğinde yer alan bilgilerin video görüntülerini de ekrana getirdi.

Gökçek, kitabın içersinde de yer alan Kemal Kılıçdaroğlu'nun FETÖ medyasına verdiği destekten FETÖ'nün firari savcısı Zekeriye Öz için söylediği övgü dolu sözlere, FETÖ terör örgütü lideri Fethullah Gülen için söylediği 'Mazlum' sözünden eski CHP'lilerin parti içindeki FETÖ rahatsızlıklarını canlı yayında video ve belgelerle açıkladı. 


KILIÇDAROĞLU FETÖ MEDYASINA SAHİP ÇIKTI


KILIÇDAROĞLU ZEKERİYA ÖZ'E SAHİP ÇIKTI


KILIÇDAROĞLU FETÖ LİDERİ GÜLEN'E 'MAZLUM' DEDİ
 

ESKİ CHP'LİLERİN FETÖ RAHATSIZLIĞI
 

KILIÇDAROĞLU FETÖ'NÜN MEDYA TETİKÇİLERİNE SAHİP ÇIKTI
 

Mansur YavaşFethullah GülenMelih GökçekBeyaz TvTerör Örgütü


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