Gökçek kitabının içeriğini canlı yayında açıkladı

CHP'nin FETÖ'yle nasıl ilişki kurdukları ve Mansur Yavaş'ın CHP'den nasıl aday tayin edildiğine dair bilgiler yer aldığı kitabın içeriğiyle ilgili bilgili veren Gökçek, kitabın içeriğinde yer alan bilgilerin video görüntülerini de ekrana getirdi.



Gökçek, kitabın içersinde de yer alan Kemal Kılıçdaroğlu'nun FETÖ medyasına verdiği destekten FETÖ'nün firari savcısı Zekeriye Öz için söylediği övgü dolu sözlere, FETÖ terör örgütü lideri Fethullah Gülen için söylediği 'Mazlum' sözünden eski CHP'lilerin parti içindeki FETÖ rahatsızlıklarını canlı yayında video ve belgelerle açıkladı.



KILIÇDAROĞLU FETÖ MEDYASINA SAHİP ÇIKTI







KILIÇDAROĞLU ZEKERİYA ÖZ'E SAHİP ÇIKTI







KILIÇDAROĞLU FETÖ LİDERİ GÜLEN'E 'MAZLUM' DEDİ





ESKİ CHP'LİLERİN FETÖ RAHATSIZLIĞI

