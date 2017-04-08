Gökçek'den bomba iddia: Muharrem İnce 505 delegeyle görüştü

Beyaz Tv ekranlarında katıldığı Dinamit programında CHP'yle ilgili yeni iddialara ortaya atan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Muharrem İnce'nin referandum propagandasını kendi seçim kampanyasına dönüştürdüğünü ifade ederek 505 delegeyle görüştüğünü öne sürdü. İnce'nin 505 delegeyle görüştüğü iddiasını ortaya atan Gökçek, İnce'ye destek veren milletvekillerinin de listesini yayınladı.



CHP'Lİ DELEGELERLE BULUŞUYOR



Muharrem İnce'nin 16 Nisan'da yapılan olan halk oylaması propagandasını kendisine fırsat olarak çevirmeye çalıştığını anlatan Gökçek, İnce'nin gittiği yerlerde CHP delegeleriyle özel toplantıda buluştuğunu söyledi.



505 DELEGEYLE GÖRÜŞTÜ



Gökçek iddiasını şu sözlerle açıkladı;



Örneğin Balıkesir, Bandırma'da 16 delegeyi özel olarak çağırıp toplantıya alıyor. Konya'da Akşehir'e gidiyor 28 delegeyle görüşüyor. Toplam 505 tane delegeyle görüşüp bunları seçim sonrasına hazırlıyor. Onun için de bütün Türkiye'yi geziyor. ' Ben buradayım bu Kılıçdaroğlu'ndan bir şey olmaz.' diyor.



SEÇİM ATMOSFERİNİ İYİ DEĞERLENDİRDİ



İlk seçimde aralarındaki fark 300'den fazla. Yani 175 oyu oradan buraya taşısa liderliği Muharrem İnce alacak. Bunu bildiği için delege bazında çalışıyor. Kılıçdaroğlu Muharrem İnce'nin delege bazında çalışmasını yasaklamıştı. Gidemiyordu. Ama bu seçim atmosferini öyle bir değerlendir ki aldı başını gidiyor.



İNCE'YE DESTEK VEREN VEKİLLERİN LİSTESİNİ YAYINLADI



Etrafına ciddi bir şekilde bir milletvekili kitlesi aldı. 12 tane milletvekili Muharrem'e çalışıyor. Kim bunlar Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Bolu Milletvekili Tanju Özkan, Balıkesir Milletvekili Namık Havutcan, Burdur Milletvekili Mehmet Göker, Bartın Milletvekili Rıza Yalçınkaya, Bursa Milletvekili Ceyhun İlpil, Çorum Milletvekili Tufan Köse, Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu, İstanbul Milletvekili Yakup Akkaya, Kırklareli Milletvekili Turabi Kayan ve Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu. Bunlar beraberce siyaset yapıyorlar.



BEN CHP UZMANIYIM! DEDİKLERİM YANLIŞ ÇIKAR MI?



Ben bir CHP uzmanıyım. Bugüne kadar benim dediklerim yanlış çıkar mı? Delege sayısına kadar bulduğuma göre yanlış çıkar mı?

Kaynak : Beyaz Gazete Özel