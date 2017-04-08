Gökçek: Bu millet seni tükürüğüyle boğar Hüsnü haddini bileceksin

CHP'li Hüsnü Bozkurt'un skandal sözlerini değerlendiren Gökçek ' Sen korkağın teksisin Hüsnü. Bu millete öyle hakaret edemezsin. Sana bu millet bir tekme vurur nereden geldiğini şaşırırsın. Konya'da milletin içine nasıl çıkacaksın? Vallahi tükürükle boğarlar seni haddini bileceksin. Soruşturma açılınca kıvırmaya başladı. Acayip kıvırıyor. Soyadı da ona yakışmıyor. Önce soyadını değiştirsin. Hüsnü Kıvrak yapabilir mesela. ' dedi.



Hüsnü Bozkurt'un danışmanı Ali Arıç'ın bylock nedeniyle memuriyetten ilişkisinin kesildiğini söyleyen Gökçek ' Ben de soruyorum FETÖ'cü müsün Hüsnü? FETÖ'den talimat geldi mi sana Hüsnü? Aklını başına al Hüsnü? Yayına bağlan bekliyoruz Hüsnü? ' diye konuştu. Kaynak : Beyaz Gazete Özel