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Fuhuş operasyonu: 72'si kadın 84 gözaltı

Yabancı uyrukluların da aralarında bulunduğu 72'si kadın 84 kişi gözaltına alındı.

3. Sayfa / 8 Nisan 2017 Cumartesi 14:10
Fuhuş operasyonu: 72'si kadın 84 gözaltı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda, aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 72'si kadın 84 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, gece saatlerinde Karasu'da daha önceden belirledikleri eğlence mekanlarında arama ve kimlik kontrolü yaptı.

Çevik kuvvet ekiplerinin de destek verdiği operasyonda, aralarında yabancı uyrukluların da olduğu 72'si kadın 84 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri devam eden yabancı uyruklu kadınların sınır dışı edilmesi için İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerine teslim edileceği öğrenildi.

Kaynak : AA

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