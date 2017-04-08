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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Bir an önce geçiş hükümetini Suriye'ye getirmemiz lazım

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'nin Suriye'ye askeri müdahalesine ilişkin, "En ideali siyasi çözümdür ve bir an önce geçiş hükümetini Suriye'ye getirmemiz lazım." dedi.

Siyaset / 8 Nisan 2017 Cumartesi 12:27
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Bir an önce geçiş hükümetini Suriye'ye getirmemiz lazım

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin Suriye'ye askeri müdahalesine ilişkin, 'Sadece bir hava üssüne müdahale, eğer devamı gelmezse, yani bu rejimi Suriye'nin başından uzaklaştırmazsak kozmetik bir müdahale olarak kalır. 'Oraya müdahale ettik, durduk' olmaz. En ideali siyasi çözümdür ve bir an önce geçiş hükümetini Suriye'ye getirmemiz lazım.' dedi.

Çavuşoğlu, 'İnşallah Suriye'ye istikrar, barış gelir ve inşallah Suriye'nin yeniden inşasında Türkiye çok önemli rol oynayacaktır. Bu süreçte güvenli bölgelerin oluşması, geliştirilmesi konusunda şu anda tüm dünya ne demek istediğimizi anlamaya başladı.' diye konuştu.

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