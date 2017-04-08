Cumhurbaşkanı ve Başbakan Yenikapı'da olacak

'Evet Platformu' tarafından düzenlenen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın katılacağı 'İstanbul Buluşması' için vatandaşların alana girişleri devam ediyor.



'Aşkımız memleket, millet için evet' sloganıyla düzenlenen buluşma için İstanbul'un farklı ilçelerinden metro, Marmaray, vapur ve otobüslerle yola çıkan vatandaşlar, Yenikapı Meydanı'na gelmeye başladı.



Kendilerine ayrılan 100'den fazla arama noktasından geçerek meydana giriş yapan vatandaşlara alanda, Türk bayrakları ve 'evet' yazılı flamalar dağıtılıyor.



Ayrıca meydanın farklı yerlerine, vatandaşın istifade etmesi için paletlerle tonlarca su bırakıldı.



Meydanın birçok yerine ise Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın dev posterleri asıldı.



Konuşmalar için hazırlanan 16 metre yükseliğe 95 metre uzunluğa sahip platforma da 100 metrekarelik dev ekranlar yerleştirildi.



Yerli ve yabancı basın mensupları için oluşturulan tribünün arkasında hazırlanan bölüme ise 15 Temmuz şehitlerinin isimleri yazıldı.



Vatandaşların etkinliği rahatlıkla takip etmeleri için meydanın farklı yerlerine onlarca ses kulesi ve ekran yerleştirildi.



Bu arada, mitingin yapılacağı alan ve çevresinde satılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın portresinin bulunduğu atkı, şapka, maske ve bantlara da katılımcılar ilgi gösteriyor.



Miting alanında, çadır hastane, sağlık noktası, mescit, mobil tuvalet ve şadırvan ile su dağıtım noktaları yer alıyor.



Kaynak : AA