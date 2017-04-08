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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Anketlerde 'evet' açık ara önde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, referandum anketlerinde 'evet'in açık ara önde olduğunu söyledi.

Güncel / 8 Nisan 2017 Cumartesi 21:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Anketlerde 'evet' açık ara önde
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 TV'de gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan kamuoyu araştırmalarında evet oylarının açık ara önde gittiğini söyledi.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

ANKETLERDE DURUM AÇIK ARA...

'(Halk oylaması anketleri) Şu anda bir oran zikretmeyeyim. Ama açık ara diyebilirim ve bu açık ara gidiş daha da artarak devam edecek, bu onu gösteriyor. Bizim meselemiz şu anda öyle bir oran çıkmalı ki, bu bir defa bu ülkenin hizmetinde olan bütün insanlara öz güven kazandırmalı'




'YENİKAPI MİTİNGİNDEN MUTLU AYRILDIK'

Bu mitingden çok mutlu olarak ayrıldık. İletişimi halkımla orada gerçekten meydanların dilini biraz bilirim bunu da burada yakaladım. Bugüne kadar tabi bir çok büyükşehiri dolaştım ve bütün bu büyükşehirlerde de aynıheyecanı aynı coşkuyu gördük. Bu hafta içerisinde yine gideceğimiz büyükşehirler var. Mesela yarın İzmir'deyiz, İzmirle buluşacağız.

'16 NİSAN YATIRIMI FİŞEKLEYECEKTİR'

Evet oranı öyle bir oran olmalı ki insanlarımıza özgüven vermeli. Öyle olursa bu ülkede biiznillah terör olmaz, yatırımda sekme olmaz. Bir işadamının yatırımcının ülkeye bakışı nedir bu ülkede terör var mı diye bakar. Yatırımlarda sıçrama dönemine ulaşalım. 16 Nisan bunu fişekleyecektir. Bu bakımdan önemsiyorum, meydanları da bu bakımdan önemsiyorum ve inşallah bunu haftaya pazar akşamı göreceğiz.

İkili görüşmelerimizde heyetler arası görüşmelerde paylaşılan konular. Ben de kendileri ile yaptığım görüşmelerde bunu söylüyorlar. 16 Nisan'da neye evet dendiği zaman dikkat ederseniz bizim slogan başlıklarında bir de İstikrarlı bir Türkiye için evet mi diyoruz. 

'CUMHURBAŞKANININ LOKANTA KAPATMAK GİBİ BİR GÖREVİ OLABİLİR Mİ?'

(CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu) Sen hayatında neyi yönettin, kaç kişi yönettin Önce bunu söyle. Onun hayatında böyle bir şey yok. Onun için de ne diyor 'Lokantayı bile icabında kapatabilecektir' Böyle bir şey olabilir mi, bir cumhurbaşkanının böyle bir görevi olabilir mi Lokantayı kapatan kimdir Bak onu da öğrenmesi lazım, ben ona söyleyeyim. Belediye başkanları lokanta kapatır.'
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