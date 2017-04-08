Cumhurbaşkanı Erdoğan: 16 Nisan'dan sonra Kılıçdaroğlu gidecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor Yenikapı mitinginde yaptığı konuşmada CHP genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun 16 Nisan sonrası koltuğunda oturmayacağını söyledi.



'MHP'NİN MİTİNGİ DE GÜZEL OLACAK'



Adını göklere yazdığım İstanbul. Benim vatanım İstanbul. Sana geldim İstanbul. İçim umutlarla dolu İstanbul. Seni görüyorum yine. Rumeli Hisarı'nda oturup bir türkü tutturduğum İstanbul.



İstanbul Türkiye'dir. Türkiye İstanbul. Bugün bir başka güzel. İnanıyorum yarın da bir başka güzel olacak. ( Yarın MHP'nin 'Evet' mitingi) Haftaya daha da güzel olacak.



'99 YIL ÖNCE BU TOPRAKLARI KİRLETENLERE GEREKEN CEVABI VERİN'



İstanbul 16 Nisan'da öyle bir 'Evet' demeli ki, 99 yıl öncesinde bu mübarek toprakları kirletenlere, işgal edenlere gereken cevabı vermeli.



16 Nisan'da PKK, FETÖ, DAEŞ ve DHKP-C'nin kökünü kazımaya hazır mı?



16 Nisan'da 'Evet' diyerek FETÖ'nün avukatlığına soyunan CHP'ye gereken cevabı vermeye hazır mı?



Burası doğduğum, büyüdüğüm, çalıştığım, siyaseti öğrendiğim, şehr-i emini olduğum şehirdir.



İstanbul'dan aldığımız tecrübeyle tüm Türkiye'ye hizmet ettik. Girdiğimiz mücadelelerde İstanbul kapı gibi arkamızda durduğu için hep galip geldik.



'GELECEĞİNE SAHİP ÇIKACAKSIN İSTANBUL'



Sessiz devrim diyenler şimdi kudurdu. İstanbul 16 Nisan'da 'Evet' diyerek ecdadına, bugününe ve geleceğine sahip çıkmaya hazır mı?



Durup dururken gelmedik. Bugünlere. Çok çile çektik. Ama Rabbim sonunu hayreyledi.



1970'li yıllarda Güney Kore yönetim sistemini değiştirerek, istikrarı güvence altına alarak 23-24 bin dolara milli gelire ulaştılar.



İSTANBUL İSTİKBALİNE SAHİP ÇIKTI



Kaos dediler, karanlık cinayetlerle, bildirilerle, tahriklerle önümüzü kesmeye çalıştılar. Her seçim bizim ve milletimiz için bir imtihana dönüştü.



Cihan yıkılsa şu Yenikapı Meydanındaki birlik, beraberlik, kardeşlik sarsılmaz.



15 Temmuz gecesi darbecilerin sokağa çıktığını gördüğünde bu millet yine geldikleri gibi giderler dedi istiklaline ve istikbaline sahip çıktı.



GÜÇLÜ BİR 'EVET' SONRASI KILIÇDAROĞLU GİDECEK



16 Nisan'da çıkacak 'Evet' idamın yolunu açar. Meclis'ten geçip bana geldiğinde ben de tereddütsüz onaylarım. Şehitlerimizin katillerini affetme yetkimiz yok.



Kılıçdaroğlu 15 Temmuz'da 23:30'da havaalanında sonra bir anda Bakırköy Belediye Başkanının evine gidiyor. Bu durumda olan biri bu ülkeye bir şey yapabilir mi?



Sonra diyor ki 'Kontrollü darbe' bu sözler şehitlerimize dokunur. Kasetle geldi ya koltuk kontrollü .8. seçimini kaybedecek ama o koltuktan gitmez.



CHP'li kardeşlerimize üzülüyorum: Bu felakete maruz kalmalarına üzülüyorum.



16 Nisan'da rekor bir 'Evet' çıkması halinde bu zatın yerinde oturamayacağına inanıyorum.



'CHP TERÖR ÖRGÜTLERİNİN ALTERNATİFİ HALİNE GELMİŞ'



CHP'yi terör örgütlerinin alternatifi haline gelmiş.



Bugün Trabzon'da konuşuyor. Diyor ki, partili Cumhurbaşkanı olmaz. Sen tarihini oku. Gazi Mustafa Kemal, İsmet İnönü partili değil mi?



Çağdaşlık icraatla olur, lafla değil.



Avrupa'ya bakıyorsunuz. 'Hayır' kampanyası yapıyor. Ne yaparlarsa yapsınlar, bunların hepsini aştık, aşıyoruz, aşacağız.



AB liderleri Vatikan'a gitti. Papa'nın karşısında sıraya dizildiler. İşte bunların tek derdi: Türkiye. Mesele bu.

