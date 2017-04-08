CHP'yi sarsacak bomba Baykal iddiası

Beyaz Tv ekranlarında katıldığı Dinamit programında CHP'de Muharrem İnce iddiasını ortaya atan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek CHP'yi sarsacak ikinci iddiasını da canlı yayında açıkladı.



DENİZ BAYKAL HER TARAFA GİDİYOR



Muharrem İnce ve Metin Feyzioğlu bir taraftan koştururken şu anda Deniz Baykal inanılmaz bir kampanya yürütüyor. Her tarafa gidiyor ve konuşuyor.



BİRİLERİ İŞARET FİŞEĞİNİ YAKTI



Ve bana gelen haberlere göre tekrar Kılıçdaroğlu'nun yerine Deniz Baykal'ın getirilmesi için birileri işaret fişeğini attı. Onların kim olduğunu arasınlar bakalım.



BAYKAL FETÖ'CÜLERE TOZ KONDURMUYOR



Baykal'ın üslubuna dikkat ediyor musunuz? Baykal son derece cesur ve kendisinden umulmayan ve hala kendisini perişan eden kendisiyle ilgili kaseti çektiren FETÖ'cülerle arası çok iyi ve onlara toz kondurmuyor.



BİRİLERİ KILIÇDAROĞLU'NA SEN ÇEKİL DİYEBİLİR



'Birileri Kılıçdaroğlu'na sen çekil tekrar Baykal'a bırak.' diyebilir birileri. Kılıçdaroğlu'nu şu şekilde veya bu şekilde ikna edecek olurlarsa 'Deniz Baykal'ı biz tekrar getirelim' diyebilirler.

Kaynak : Beyaz Gazete Özel