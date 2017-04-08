USD (Alış - Satış) : 3,68 - 3,69 EURO (Alış - Satış) : 3,91 - 3,92

CHP'yi sarsacak bomba Baykal iddiası

Melih Gökçek, CHP'de seçim sonrası Kılıçdaroğlu'na birilerinin çekil diyebileceğini öne sürdü.

Güncel / 8 Nisan 2017 Cumartesi 00:32
CHP'yi sarsacak bomba Baykal iddiası
Video için tıklayın

Beyaz Tv ekranlarında katıldığı Dinamit programında CHP'de Muharrem İnce iddiasını ortaya atan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek CHP'yi sarsacak ikinci iddiasını da canlı yayında açıkladı.

DENİZ BAYKAL HER TARAFA GİDİYOR

Muharrem İnce ve Metin Feyzioğlu bir taraftan koştururken şu anda Deniz Baykal inanılmaz bir kampanya yürütüyor. Her tarafa gidiyor ve konuşuyor.

BİRİLERİ İŞARET FİŞEĞİNİ YAKTI

Ve bana gelen haberlere göre tekrar Kılıçdaroğlu'nun yerine Deniz Baykal'ın getirilmesi için birileri işaret fişeğini attı. Onların kim olduğunu arasınlar bakalım.

BAYKAL FETÖ'CÜLERE TOZ KONDURMUYOR

Baykal'ın üslubuna dikkat ediyor musunuz? Baykal son derece cesur ve kendisinden umulmayan ve hala kendisini perişan eden kendisiyle ilgili kaseti çektiren FETÖ'cülerle arası çok iyi ve onlara toz kondurmuyor.

BİRİLERİ KILIÇDAROĞLU'NA SEN ÇEKİL DİYEBİLİR

'Birileri Kılıçdaroğlu'na sen çekil tekrar Baykal'a bırak.' diyebilir birileri. Kılıçdaroğlu'nu şu şekilde veya bu şekilde ikna edecek olurlarsa 'Deniz Baykal'ı biz tekrar getirelim' diyebilirler.
Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Yazıcıoğlu nasıl şehit edildi? Görgü tanıkları Beyaz Haber'e anlattı Yazıcıoğlu nasıl şehit edildi? Görgü tanıkları Beyaz Haber'e anlattı Gökçek: Bu millet seni tükürüğüyle boğar Hüsnü haddini bileceksin Gökçek: Bu millet seni tükürüğüyle boğar Hüsnü haddini bileceksin Sinan Oğan: HDP'liler Evet diyecek (vtr) Sinan Oğan: HDP'liler Evet diyecek (vtr) Muharrem İnce'nin zor anları (vtr) Muharrem İnce'nin zor anları (vtr) Muharrem İnce sözünü tutup tavuk besleyecek mi? Muharrem İnce sözünü tutup tavuk besleyecek mi? CHP'li Murat Emir'i kimse takmadı CHP'li Murat Emir'i kimse takmadı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tarihi gafları (vtr) Kemal Kılıçdaroğlu'nun tarihi gafları (vtr) Kılıçdaroğlu'na Kemal Sunal'lı dublaj (vtr) Kılıçdaroğlu'na Kemal Sunal'lı dublaj (vtr) Kılıçdaroğlu 5 dakikada kendini yalanladı (vtr) Kılıçdaroğlu 5 dakikada kendini yalanladı (vtr) CHP'de şiddet içeren sözler arttı (VTR) CHP'de şiddet içeren sözler arttı (VTR) Gökçek: Bu millet seni tükürüğüyle boğar Hüsnü haddini bileceksin Gökçek: Bu millet seni tükürüğüyle boğar Hüsnü haddini bileceksin CHP'yi sarsacak bomba Baykal iddiası CHP'yi sarsacak bomba Baykal iddiası Gökçek'den bomba iddia: Muharrem İnce 505 delegeyle görüştü Gökçek'den bomba iddia: Muharrem İnce 505 delegeyle görüştü

Melih GökçekBeyaz TvDeniz BaykalMuharrem İnceBelediye Başkanı


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

DÜŞMAN “HAYIR” DİYORSA BİZ “EVET” DİYECEĞİZ!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

CHP’DEKİ ŞOK “EVET” ANKETİ!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

Dikkatimiz Alışkanlıklarımızdan Etkilenir

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı