Beykoz, Kavacık Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. Gece saat 01.00 sıralarında cadde üzerinde hayır kampanyası kapsamında afiş asan bir grup Cumhuriyet Halk Partisi üyelerine 35 AZ 834 plakalı otomobil içerisinde bulunan 3 şahıs tarafından ateş açıldı. Şans eseri açılan ateş sonucunda kimse yaralanmazken şüpheliler olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Şahısların kaçtığını gören partililer otomobilin plakasını alarak durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler kısa süre içerisinde 35 AZ 834 plakalı otomobili durdurarak 2 şüpheliyi ve olayla ilgili olduğu iddia edilen 1 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan 3 kişi ifadeleri alınmak üzere Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.



Şüpheli şahıslar tarafından ateş açılması ise bir partilinin cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Açılan ateş sonrasında yaşanan panik cep telefonu kamerasına yansıdı. Yaşanan olayın ardından basın mensuplarına açıklama yapan Cumhuriyet Halk Partisi Beykoz İlçe Başkanı Mahir Taştan,'' Pankartları ve bayraklarımızı asarken, gece saat 01.00 sıralarında bir araç yanımızdan 3 kere geçerek bizi tahrik etmeye çalıştı. Biz tacizlere kapılmamaya çalışarak aracın geçmesini seyrettik. Ancak aracın üçüncü geçişinde içindeki şahıslar tarafından üzerimize 2 el ateş açıldı'' ifadelerini kullandı.



Şüpheliler tarafından ateş açılması üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Çevrede inceleme başlatan ekipler kullanılan silahın kuru sıkı olduğunu tespit etti. Çevredeki boş kovanlar ekipler tarafından toplandı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor. Kaynak : İHA