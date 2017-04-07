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Ali Ağaoğlu'ndan 'Belgesel' açıklaması

'İngiliz televizyonunda yayınlanan Türkiye belgeselinde, evimi yabancılara pazarlamak isteyen bir aracı için sarf ettiğim sözler, Kuveytli dostlarımız için söylenmiş gibi yansıtıldı' 'Kuveytli dostlarımızla kalıcı ve derin ilişkilerimiz var. Her şeye rağmen kendilerini bilgilendirdim ve ortaya çıkan nahoş durumdan dolayı özür diledim'

Ekonomi / 7 Nisan 2017 Cuma 14:42
Ali Ağaoğlu'ndan 'Belgesel' açıklaması

Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu, 'İngiliz televizyonunda yayınlanan Türkiye belgeselinde, evimi yabancılara pazarlamak isteyen bir aracı için sarf ettiğim sözler, Kuveytli dostlarımız için söylenmiş gibi yansıtıldı. Kuveytli dostlarımızla kalıcı ve derin ilişkilerimiz var. Her şeye rağmen kendilerini bilgilendirdim ve ortaya çıkan nahoş durumdan dolayı özür diledim' ifadelerini kullandı.

BBC'de yayınlanan Türkiye belgeseliyle ilgili yazılı açıklama yapan Ağaoğlu, belgeseli Türkiye-Kuveyt ilişkilerini bozma girişimi olarak niteledi.

İngiliz televizyonunun bir yıl önce kendisinden randevu istediğini hatırlatan Ağaoğlu, şunları kaydetti:

'Türkiye belgeseli hazırladıklarını söylediler. Türkiye'nin büyümesinde ve kalkınmasında lokomotif sektörün gayrimenkul sektörü olduğunu belirterek, Batılı ülkelerin Türkiye'nin dinamizmini ilgiyle izlediklerini dile getirdiler. Sektörün sembol ismi olarak benim bir tam günümü kayıt altına alarak röportaj yapacaklarını ve Türkiye ekonomisindeki dinamizmi bu şekilde yansıtacaklarını belirttiler.

Ağustos ayında randevulaştık. Evimde başlayan çekimler Boğaz turuyla devam etti ve Maslak 1453 projemizde tamamlandı. Çekim ve röportajlar için benimle bir tam gün geçirdiler. 2 saatlik belgesel yayınlandığında bu çekimlere 5 dakika yer verildiğini gördüm. Üstelik belgeselin 1 dakikalık tanıtım fragmanında, evimi yabancılara pazarlamak isteyen bir aracı için sarf ettiğim sözler, Kuveytli dostlarımız için söylenmiş gibi yansıtıldı. Kuveytli dostlarımızla kalıcı ve derin ilişkilerimiz var. Her şeye rağmen kendilerini bilgilendirdim ve ortaya çıkan nahoş durumdan dolayı özür diledim.' Kaynak : AA

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