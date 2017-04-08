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ABD'nin CTV kanalında skandal hayır propagandası

ABD’de yayın yapan CTV kanalında Trevor Noah’ın sunduğu programda referandum için “hayır” propagandası yapıldı.

Dünya / 8 Nisan 2017 Cumartesi 10:40
ABD'nin CTV kanalında skandal hayır propagandası
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ABD'de Donald Trump'ın Başkan olmasını henüz sindiremeyen sözde Demokratların hedefinde bu kez Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'deki referandum vardı.

Yalan yanlış ne kadar haber ve manipülasyon varsa toplayıp yeni bir Amerikan Pizzası yapmaya çalışan Amerikan Demokrat Medyası hakaret ve yalanlarıyla Türkiye'deki Cumhuriyetçilere göz kırptı.

“Neden birisi böyle bir adama oy verir?” sorusunun sorulduğu programda aslında “neden Erdoğan'a oy vermeliyiz?” sorusunun da cevabı verilmiş oluyor.


CumhurbaşkanıManipülasyonReferandum


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