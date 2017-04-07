Memur-Sen'in İdlib katliamı için 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirdiği eyleme Bursa da sessiz kalmadı. Kimyasal saldırıda şehit düşenler için Ulucami'de cuma namazı çıkışı gıyabi cenaze namazı kılındı. Memur-Sen Bursa İl Temsilciliği, Orhangazi Parkı'nda düzenlediği basın açıklamasıyla katliam Bursa'da protesto edildi. İl Temsilcisi Numan Şeker, “Yine Suriye, yine katliam, yine ölümün kucağındaki bebek ve çocuklar. Ortadoğu'nun yeni vahşet üçlüsü Esed, Putin, Hamaney biz sustukça ölüm kusmaya devam edecekler. Ya haykırıp ses vereceğiz ya da onursuzca çocukların katlini seyredeceğiz. Biz ses vermek için buradayız. Putin'e, ‘Elini Ortadoğu'dan çek!', ‘İran'a Esed'i desteklemekten vazgeç!' uyarısını yapmak için buradayız. ‘Esed gitmeli zulüm bitmeli' iradesini ortaya koymak için bu alandayız.Susmayacağız. Susarsak kalbimiz kurusun” dedi.



Engellenmezse İdlib'in ne ilk ne de son olacağını ifade eden Şeker, “Hama'da, Halepçe'de, Halep'te yaptıklarını İdlib'de tekrar ettiler. İnsanlık, Baas rejiminin vahşetini boş gözlerle izledikçe, İran, Rusya ve Esed soykırımı da aşan vahşetlerine devam ediyor. Vahşetin üç atlısı, üç maymunu oynayan uluslararası toplumdan güç alarak vahşet galerisini büyütüyorlar. Esed'in yaşaması için kardelenleri kanla suluyorlar. Barış ve huzur güvercinlerini kanatlarından vuruyorlar” diye konuştu.



Başta Rusya ve İran olmak üzere rejimi destekleyen bütün unsurların son kimyasal katliamdan ve öncekilerden Suriye rejimi kadar sorumlu olduğunun altını çizen Numan Şeker, “Filistin'e, Bosna'ya, Arakan'a göz kapatan vetolar bugün Suriye için sahaya sürülüyor. Güvenlik Konsey'i, insanlığın güvenliği için değil, kapitalizmin ve emperyalizmin güvencesi için varlığını sürdürüyor. Rusya, emperyalist hesapları; İran Şii asabiyesine giydirilmiş Fars milliyetçiliği, ABD kapitalist tezgahını koruma önceliği adına vahşetin ortağı oluyor. İdlib'de kimin ve kaç insanın öldüğü umurlarında değil.Rusya, rejimin Doğu Guta'da gerçekleştirdiği kimyasal katliamdaki tavrını bugün de yineliyor. Esed'i ve rejimini temize çıkarmanın peşinde koşuyor. Güvenlik Konseyi'ne sunulacak tasarıyı veto edeceğini ilan ediyor. Rusya'nın ve Çin'in vetosu; ölümü seyretmekten ve ölü saymaktan başka bir işe yaramayan Birleşmiş Milletler'in(BM) defosudur. İnsanlık, vahşete karşı birleşip hem Rusya'yı ve İran'ı hem de Esed'i veto etmelidir” şeklinde konuştu.



BM'nin İslam dünyasında kurulan sistematik kan tezgâhının hem sorumlusu hem de sürdürücüsü olduğunu belirten Şeker, “Biz acımızı, yasımızı ve isyanımızı BM'ye haykırmayacağız. Batı'nın insan hakları diye pazarladığı bildirgelerden medet ummayacağız. Çünkü onlar sadece ‘bildiriyorlar', zulüm kendilerine dokunmadıkça insan hakları için kıllarını bile kıpırdatmıyorlar. Son üç yılda Suriye'de gerçekleştirilen 162 kimyasal saldırı karşısında BM'nin sessiz kalmasının, sahaya çıkmamasının sebebi budur. ‘Dünya 5'ten büyüktür' iradesi, insani trajedilerle her geçen gün daha çok sarsılan insanlığın geleceği için umuttur” dedi.



İran'ın Hama katliamında Hafız Esed'e verdiği desteği bugün de zulüm varisi Beşşar Esed'e verdiğini hatırlatan Numan Şeker, “İran, mazlum ümmetin Selahaddin'i olabilecekken, Brütüs'ü olmayı tercih etmiştir. Suriye, emperyalizmin kapitalist ortaklarının yeni paylaşım sözleşmesini yazacakları ve imzalayacakları kanlı masasıdır. En çok kan akıtanın en çok payı aldığı bir kanlı sofradır. Kirli dünya düzeni, kendi hesaplaşmasını masumlar ve mazlumlar üzerinden yürütüyor. Türkü, Kürdü, Lazı, Çerkezi, Arabıyla bir araya gelip nasıl ki Çanakkale'de destan yazdıysak, nasıl ki 15 Temmuz'da işgal girişimini çöpe attıysak, coğrafyamızın ve insanlığın kanayan yaralarını da aynı ruhla saracağız” diye konuştu.



Kaynak : İHA