USD (Alış - Satış) : 3,68 - 3,69 EURO (Alış - Satış) : 3,91 - 3,92

'Tek ümidimiz, bizim büyük ağabeyimiz Recep Tayyip Erdoğan'

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin Han Şeyhun'da yaptığı kimyasal silah katliamında ikiz bebekleri ve eşi dahil 16 yakınını kaybeden Abdülhamid el-Yusuf, dün gece Türkiye'ye yola çıkmasının hemen öncesinde AA'ya konuştu. Yusuf, 'Tek ümidimiz, bizim büyük ağabeyimiz Recep Tayyip Erdoğan' dedi.

Yaşam / 7 Nisan 2017 Cuma 19:12
'Tek ümidimiz, bizim büyük ağabeyimiz Recep Tayyip Erdoğan'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetiyle Türkiye'ye gelen Yusuf, dün gece yola çıkmak için hazırlık yaptığı sırada evinde, AA muhabirine konuştu.

Yusuf, 'Tek ümidimiz, bizim büyük ağabeyimiz Recep Tayyip Erdoğan. Umarız ki mesajımız, tüm dünyaya ulaşır.' diyerek, cep telefonundan bebeklerinin fotoğraflarını gösterdi.

Erdoğan, Hatay'da düzenlenen toplu açılış töreninin ardından Hatay Havalimanı'nda acılı baba Yusuf ile görüşmüştü. Başsağlığı dileklerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yusuf'u alnından öpmüştü.

Yusuf, Esed rejiminin kimyasal silah katliamında 9 aylık Aya ve Ahmed isimli ikiz bebeklerini, eşini ve diğer 13 yakınını kaybetmişti.

Rejim, 4 Nisan'da İdlib'e bağlı Han Şeyhun bölgesine kimyasal silahla saldırmış, çoğu kadın ve çocuk 100'den fazla sivil hayatını kaybetmiş, 500'den fazlası sarin gazından etkilenmişti.

BABA TÜRKİYE'YE SIĞINDI

İkizlerini ve eşini kaybeden baba Abdülhamid el-Yusuf Türkiye'ye sığındı ve bugün Hatay'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü.

El-Yusuf'un Recep Tayyip Erdoğan'ın alnını öptüğü anlarda objektiflere yansıdı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duygusal anları Kaynak : AA

BaşsağlığıCumhurbaşkanıKimyasal SilahRecep Tayyip ErdoğanHatay Havalimanı


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

DÜŞMAN “HAYIR” DİYORSA BİZ “EVET” DİYECEĞİZ!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

CHP’DEKİ ŞOK “EVET” ANKETİ!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

Dikkatimiz Alışkanlıklarımızdan Etkilenir

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı