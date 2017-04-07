Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetiyle Türkiye'ye gelen Yusuf, dün gece yola çıkmak için hazırlık yaptığı sırada evinde, AA muhabirine konuştu.



Yusuf, 'Tek ümidimiz, bizim büyük ağabeyimiz Recep Tayyip Erdoğan. Umarız ki mesajımız, tüm dünyaya ulaşır.' diyerek, cep telefonundan bebeklerinin fotoğraflarını gösterdi.



Erdoğan, Hatay'da düzenlenen toplu açılış töreninin ardından Hatay Havalimanı'nda acılı baba Yusuf ile görüşmüştü. Başsağlığı dileklerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yusuf'u alnından öpmüştü.



Yusuf, Esed rejiminin kimyasal silah katliamında 9 aylık Aya ve Ahmed isimli ikiz bebeklerini, eşini ve diğer 13 yakınını kaybetmişti.



Rejim, 4 Nisan'da İdlib'e bağlı Han Şeyhun bölgesine kimyasal silahla saldırmış, çoğu kadın ve çocuk 100'den fazla sivil hayatını kaybetmiş, 500'den fazlası sarin gazından etkilenmişti.



BABA TÜRKİYE'YE SIĞINDI



İkizlerini ve eşini kaybeden baba Abdülhamid el-Yusuf Türkiye'ye sığındı ve bugün Hatay'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü.



El-Yusuf'un Recep Tayyip Erdoğan'ın alnını öptüğü anlarda objektiflere yansıdı.





Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duygusal anları Kaynak : AA