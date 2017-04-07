Rusya'dan İdlib'e saldırı: 8 ölü

ABD'nin Suriye'nin Şaryat hava üssünün Tomahawk füzeleri ile vurmasından kısa bir süre sonra Rusya uçakları da İdlib'in Hayish bölgesini vurdu. Öğle saatlerinde gerçekleşen saldırıda 8 sivilin öldüğü çok sayıda sivilin de yaralandığı açıklandı.



ivil savunma ekiplerinin enkaz altından canlı kurtarmak için büyük çaba gösterdiği olay mahallinde yasaklanmış füze parçaları bulunduğu belirtildi.



Saldırının yapıldığı bölgenin Hama'dan gelen mültecilerin konakladığı alan olduğu bildirilirken hayatını kaybedenlerin aynı aileden olduğu öğrenildi.

