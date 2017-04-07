USD (Alış - Satış) : 3,68 - 3,69 EURO (Alış - Satış) : 3,91 - 3,92

Rus Dışişleri Söszcüsü Zaharova: Washington ile temas kurduk

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Suriye saldırısının ardından Washington ile temas kurduklarını söyledi.

Dünya / 7 Nisan 2017 Cuma 20:08
Rus Dışişleri Söszcüsü Zaharova: Washington ile temas kurduk

Rossiya 1 televizyonuna demeç veren Zaharova, Suriye'ye yönelik saldırının da gösterdiği üzere, Rusya'nın değil ABD'nin öngörülemez bir ülke olduğunu, bunun da çok büyük tehlike oluşturduğunu söyledi.

Zaharova, “Rusya'nın öngörülemez bir ülke olduğunu ve bu nedenle tehdit oluşturduğunu iddia ediyorlar. Ancak bugün bir kez daha gördük ki, asıl öngörülemez ülke ABD'dir. Bu çok tehlikeli bir eğilim. Zira ABD, küresel liderliğe oynayan bir ülke” dedi.

Zaharova, ABD ile kurulan temaslar hakkında da, “Saldırıdan sonra ABD tarafıyla temaslarımız oldu. ABD tarafıyla farklı düzeyli düzenli olarak görüşüyoruz. Ancak bugün duyduğunuz açıklamalara ve tepkilere odaklandık.” dedi.

Kaynak : İHA

BM'de İngiltere ve Rusya fena kapıştı BM'de İngiltere ve Rusya fena kapıştı Trump'tan Suriye açıklaması: Zamanı geldi! Trump'tan Suriye açıklaması: Zamanı geldi! Rusya veto etti! Rusya veto etti! Rusya'dan kritik Esed açıklaması Rusya'dan kritik Esed açıklaması ABD'den çok sert mesaj: Bitirmeye hazırız! ABD'den çok sert mesaj: Bitirmeye hazırız! ABD ve Rusya anlaştı! Yeniden yürürlüğe giriyor! ABD ve Rusya anlaştı! Yeniden yürürlüğe giriyor! Flaş karar! Rusya’ya yaptırım olmayacak Flaş karar! Rusya’ya yaptırım olmayacak Yaşadıkları çaresizlikleri anlattılar Yaşadıkları çaresizlikleri anlattılar İran'dan ABD'ye tehdit İran'dan ABD'ye tehdit ABD: Rusya kimyasal saldırıdan haberdardı ABD: Rusya kimyasal saldırıdan haberdardı

SuriyeRusya


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

DÜŞMAN “HAYIR” DİYORSA BİZ “EVET” DİYECEĞİZ!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

CHP’DEKİ ŞOK “EVET” ANKETİ!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

Dikkatimiz Alışkanlıklarımızdan Etkilenir

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı