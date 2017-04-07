İzmir'in Seferihisar ilçesinde yaşayan Gülay Kayıran, mandalina, dut, üzüm, erik ve incir gibi meyvelerden hazırladığı 30 çeşit pestili pazarda ve sosyal medya üzerinden müşterilerinin beğenisine sunuyor.



İlçeye bağlı Orhanlı Mahallesi'nde yaşayan Kayıran (55), aile bütçesine katkı sağlamak için hazırladığı pestili bölgedeki pazarda satıyor. İlk başta üzüm, dut ve incir pestili yapan Kayıran, bir süre sonra üretimine diğer meyveler ve bazı sebzeleri de ekledi.



Pazar tezgahında acı biberden mandalinaya, ıspanaktan domatese, lavantadan zencefile kadar mevsimine göre 30 çeşit pestil yapan Kayıran, ürünlerine gösterilen ilgiden memnun.



Kayıran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Seferihisar'ın lezzetleri arasında yer alan mandalinalı pestilin beğenilmesinden ve talep görmesinden cesaret alarak ürün yelpazesini geliştirdiğini söyledi.







Pazardaki tezgahını gören çocukların kendisine 'pestilci teyze' dediğini anlatan Kayıran, 'Böyle anılmaktan çok memnunum. Konuştuğum çocuklara da doğal ürün tüketmelerini istiyorum. Pestili, mevsiminde olgunlaşan meyvelerden yapıyorum. Normalde pestil üzüm, kayısı, incir ve duttan yapılır ama ben çeşidi artırmak istedim.' dedi.



Kayıran, meyvenin dışında ıspanaklı pestil de yaptığını, normalde tatlı meyvelerden hazırlanan pestile yeni bir lezzet kattığını söyleyerek, şunları belirtti:



'Acı biberli pestil duyanları gülümsetiyor. Çeşidi artırmak adına farklı denemelerim oldu. Tatlı meyvelerin dışında lavanta çiçeği ve ıspanak da kullandım. Hepsini aynı mantıkla üretiyorum sadece içerisinde şeker barındırmayan sebzelere şeker ekliyorum. Tezgahta 30 çeşit pestili görenler şaşırıyor insanlar hepsinin tadına bakmak istiyor. Pestilin kilosunu 50 ila 90 liradan satıyorum.'



En çok mandalinalı pestil siparişi aldığını dile getiren Kayıran, oğlunun tavsiyesi üzerine ürünlerini internetten de satışa sunduğunu sözlerine ekledi.







Kaynak : AA