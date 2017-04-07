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Motorine zam geldi

Motorinin litre fiyatına gece yarısından itibaren 9 kuruşluk zam yapıldı.

Ekonomi / 7 Nisan 2017 Cuma 17:07
Motorine zam geldi

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası’ndan (PÜİS) yapılan açıklamaya göre motorinin litre fiyatına 9 kuruş zam yapıldı. Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak zamdan sonra motorin litre fiyatı ortalama, İstanbul’da 4,52 liradan 4,61 liraya, Ankara’da 4,57 liradan 4,66 liraya, İzmir’de ise 4,55 liradan 4,64 liraya yükselecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklik gösterebiliyor.

Kaynak : İHA

ZamMotorinPetrol


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