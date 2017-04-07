USD (Alış - Satış) : 3,68 - 3,69 EURO (Alış - Satış) : 3,91 - 3,92

Milli Savunma Bakanı Işık: Trump'ın sözünde durmuş olmasını önemli buluyoruz

Milli Savunma Bakanı Işık, ABD’nin Suriye’de hava üssünü vurmasıyla ilgili, "Sayın Trump'ın özellikle sözünde durmuş olması ve operasyonu yapmış olmasını önemli buluyoruz, anlamlı buluyoruz ve destekliyoruz." dedi.

Siyaset / 7 Nisan 2017 Cuma 14:35
Milli Savunma Bakanı Işık: Trump'ın sözünde durmuş olmasını önemli buluyoruz

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, AA muhabirine, ABD'nin, Suriye Hava Kuvvetlerine ait Humus'ta bulunan Şayrat Hava Üssü'ne düzenlediği saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Işık, Suriye'de rejim tarafından 4 Nisan'da masum sivillere, çocuklara, kadınlara hiçbir ölçü, insaf, izan tanımadan kimyasal silahla bir saldırıda bulunulduğunu anımsattı.

Saldırının dünyanın büyük nefretini ve tepkisi çektiğini dile getiren Işık, "Hala Türkiye'de de bazı ülkelerde de bu saldırının Esed rejimi tarafından yapılmadığını iddia edenler olsa bile, şu anda bu saldırının failinin Esed ve onun rejimi olduğu kesin. Bu konuda gerek Türkiye'deki gerekse Birleşmiş Milletlerin elindeki bulgular kesin." diye konuştu.

Işık, saldırı sonrası, kimyasal silah kullanımının hiçbir şekil, gerekçe ve şart altında mazur görülemeyeceğini ifade ettiklerini hatırlattı.

Bu açıdan ABD'nin Şayrat Hava Üssü'ne yaptığı saldırıyı anlamlı ve önemli bulduklarını bildiren Işık, şunları kaydetti:

"Amerika Birleşik Devletleri'nin bu saldırıya cevap vermiş olmasının, önümüzdeki süreçte bu tip olayların bir daha yaşanmaması için çok ciddi bir caydırıcılık oluşturacağına inanıyoruz. Keşke bunu Obama dönemide Obama yönetimi yapabilseydi de bu kadar insan ölmemiş olsaydı. Ama Sayın Trump'ın özellikle sözünde durmuş olması ve bu operasyonu yapmış olmasını önemli buluyoruz, anlamlı buluyoruz ve destekliyoruz. Bütün uluslararası camiayı da bu konuda dayanışma içerisinde olmaya çağırıyoruz.

Türkiye olarak bizim de bundan sonra Suriye'de kalıcı istikrarın bir an önce yakalanması ve böyle olayların bir daha yaşanmaması için üzerimize düşen her şeyi yapmaya hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum."

BM'de İngiltere ve Rusya fena kapıştı BM'de İngiltere ve Rusya fena kapıştı Trump'tan Suriye açıklaması: Zamanı geldi! Trump'tan Suriye açıklaması: Zamanı geldi! Rusya veto etti! Rusya veto etti! Rusya'dan kritik Esed açıklaması Rusya'dan kritik Esed açıklaması ABD'den çok sert mesaj: Bitirmeye hazırız! ABD'den çok sert mesaj: Bitirmeye hazırız! ABD ve Rusya anlaştı! Yeniden yürürlüğe giriyor! ABD ve Rusya anlaştı! Yeniden yürürlüğe giriyor! Flaş karar! Rusya’ya yaptırım olmayacak Flaş karar! Rusya’ya yaptırım olmayacak Yaşadıkları çaresizlikleri anlattılar Yaşadıkları çaresizlikleri anlattılar İran'dan ABD'ye tehdit İran'dan ABD'ye tehdit ABD: Rusya kimyasal saldırıdan haberdardı ABD: Rusya kimyasal saldırıdan haberdardı

Milli Savunma BakanıUluslararasıTrump


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

DÜŞMAN “HAYIR” DİYORSA BİZ “EVET” DİYECEĞİZ!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

CHP’DEKİ ŞOK “EVET” ANKETİ!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

Dikkatimiz Alışkanlıklarımızdan Etkilenir

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı