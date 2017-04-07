Milli Savunma Bakanı Işık: Trump'ın sözünde durmuş olmasını önemli buluyoruz

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, AA muhabirine, ABD'nin, Suriye Hava Kuvvetlerine ait Humus'ta bulunan Şayrat Hava Üssü'ne düzenlediği saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu.



Işık, Suriye'de rejim tarafından 4 Nisan'da masum sivillere, çocuklara, kadınlara hiçbir ölçü, insaf, izan tanımadan kimyasal silahla bir saldırıda bulunulduğunu anımsattı.



Saldırının dünyanın büyük nefretini ve tepkisi çektiğini dile getiren Işık, "Hala Türkiye'de de bazı ülkelerde de bu saldırının Esed rejimi tarafından yapılmadığını iddia edenler olsa bile, şu anda bu saldırının failinin Esed ve onun rejimi olduğu kesin. Bu konuda gerek Türkiye'deki gerekse Birleşmiş Milletlerin elindeki bulgular kesin." diye konuştu.



Işık, saldırı sonrası, kimyasal silah kullanımının hiçbir şekil, gerekçe ve şart altında mazur görülemeyeceğini ifade ettiklerini hatırlattı.



Bu açıdan ABD'nin Şayrat Hava Üssü'ne yaptığı saldırıyı anlamlı ve önemli bulduklarını bildiren Işık, şunları kaydetti:



"Amerika Birleşik Devletleri'nin bu saldırıya cevap vermiş olmasının, önümüzdeki süreçte bu tip olayların bir daha yaşanmaması için çok ciddi bir caydırıcılık oluşturacağına inanıyoruz. Keşke bunu Obama dönemide Obama yönetimi yapabilseydi de bu kadar insan ölmemiş olsaydı. Ama Sayın Trump'ın özellikle sözünde durmuş olması ve bu operasyonu yapmış olmasını önemli buluyoruz, anlamlı buluyoruz ve destekliyoruz. Bütün uluslararası camiayı da bu konuda dayanışma içerisinde olmaya çağırıyoruz.



Türkiye olarak bizim de bundan sonra Suriye'de kalıcı istikrarın bir an önce yakalanması ve böyle olayların bir daha yaşanmaması için üzerimize düşen her şeyi yapmaya hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum."