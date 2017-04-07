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Mihriban, yatak görüntüleri çıkan damat adayı Birkan'a talip oldu!

Her bölümde ayrı bir skandalın yaşandığı Zuhal Topal'ın programında yine alışılagelmiş bir olay yaşandı. Başörtüsünün istismar edildiği programda Mihriban, yatak görüntüleri çıkan damat adayı Birkan'a talip oldu.

Televizyon / 7 Nisan 2017 Cuma 15:07
Mihriban, yatak görüntüleri çıkan damat adayı Birkan'a talip oldu!

Zuhal Topal'ın sunduğu izdivaç programının başörtülü gelin adaylarından Mihriban, daha önce iki isimle yatak görüntüleri çıkan damat adayı Birkan'dan hoşlandığını itiraf etti.

Daha önce gelin adaylarından Sevgi ve Esmira ile yatak görüntüleri ortaya çıkan damat adaylarından Birkan, locadaki gelin adaylarından Mihriban'ın aşk itirafıyla büyük şaşkınlık yaşadı.

Aile zoruyla bir evlilik yaptığını belirten Mihriban, Zuhal Topal'ın yanına gelerek Birkan'dan hoşlandığını ve onu tanımak istediğini belirtti.

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