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Latif Şimşek yazdı... Avrupa niye' hurmanın' peşinde?

Son bir haftasını Fransa, Hollanda ve Almanya'da geçiren usta Gazeteci - Yazar Latif Şimşek, "Şunu söyleyebilirim ki Avrupa işi gücü bırakmış, resmen Müslüman avına çıkmış" dedi.

Medya / 7 Nisan 2017 Cuma 18:48
Latif Şimşek yazdı... Avrupa niye' hurmanın' peşinde?

Son bir haftamı Fransa, Hollanda ve Almanya'da geçirdim. İlk Durak Fransa ve Paris'ti. Paris'te, Flers Türk Derneği'nin organize ettiği bir konferansta konuştum. Fransa'nın ortasında, yüzlerce vatan sevdalısı, bayraklarını almış, konferans vereceğim salona koşmuştu. Böyle coşkulu bir kalabalığa sesleneceğim hiç aklıma gelmişti doğrusu. Yediden yetmişe, iki bin kişi…

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Latif Şimşek


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