Latif Şimşek yazdı... Avrupa niye' hurmanın' peşinde?

Son bir haftamı Fransa, Hollanda ve Almanya'da geçirdim. İlk Durak Fransa ve Paris'ti. Paris'te, Flers Türk Derneği'nin organize ettiği bir konferansta konuştum. Fransa'nın ortasında, yüzlerce vatan sevdalısı, bayraklarını almış, konferans vereceğim salona koşmuştu. Böyle coşkulu bir kalabalığa sesleneceğim hiç aklıma gelmişti doğrusu. Yediden yetmişe, iki bin kişi…



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