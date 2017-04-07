Bandırma-Balıkesir karayolu Aksakal Mahallesi Manyas kavşağında meydana gelen kazada seyir halindeki 10 AHB 77 plakalı kamyonun fırlayan tekerleği bir öğrencinin ölümüne yol açtı.



Hareket halindeki araçtan fırlayan tekerlek, önce bir akaryakıt istasyonunun bahçesindeki motosiklete çarptı, ardından sekerek yol kenarındaki bir okulun bahçesinde oynamakta olan Umut Akkaya adlı öğrenciye isabet etti.



Olayda ağır yaralanan Aksakal Ortaokulu son sınıf öğrencisi Akkaya, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Bandırma Devlet Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.





Kaynak : İHA