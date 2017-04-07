Kılıçdaroğlu: Bu insanlığa karşı suçtur

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Swiss Otel'de aralarında Genel Yayın Yönetmenlerinin de bulunduğu gazetecilerle bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen toplantının sonunda CHP lideri Klıçdaroğlu açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, yaptığı açıklamada gazetecilerin sorularını samimi bir şekilde yanıtlamaya çalıştığını söyledi.



Suriye'de kullanılan kimyasal silaha da değinen CHP lideri Kılıçdaroğlu, 'Arkadaşlarımızla görüştük. Genel Yayın Yönetmenleriyle onların soruları oldu. O soruları samimi olarak yanıtlamaya çalıştım. Türkiye'nin ve dünyanın bir ortak gündemi oluştu. Suriye'de kullanılan kimyasal silahlarla ilgili olarak. Kimyasal silahların kullanılması insanlığa karşı bir suçtur. Bu konuda Suriye'deki rejimin rolünün belirlenmesi hepimizin ortak görevidir. Özellikle Birleşmiş Milletlerin bu konuda duyarlı bir politika izleyeceğinden eminiz' ifadelerini kullandı.





Kaynak : İHA