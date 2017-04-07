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İsveç'te sokağa çıkma yasağı ilan edildi

İsveç’in başkenti Stockholm’de araç trafiğine kapalı olan Drottninggatan (Quenn) caddesi üzerinde kamyonla gerçekleştirilen saldırı sonrası başkentte olağanüstü hal ilan edildi.

Dünya / 7 Nisan 2017 Cuma 17:37
İsveç'te sokağa çıkma yasağı ilan edildi

3 kişinin öldüğü olay sonrası Stockholm'deki parlamento binası kapatıldı, metro seferleri iptal edildi. Polis helikopterleri ise şehir üzerinde güvenlik uçuşlarına başladı.

Radyodan anons yapan polis, halkın sokağa çıkmaması ve polisin işi kolaylaştırmasını istedi.

Bu arada saldırıda kullanılan kamyonun bir bira fabrikasından kısa süre önce çalındığı açıklandı.

İsvec radyosu üç ölü ve çok sayıda yaralı olduğunu duyurdu. Olay yerindeki STV televizyonu muhabiri ise söz konusu alışveriş caddesi üzerinde yangın çıktığı ve kaos yaşandığını aktardı. Görgü tanıkları ise yüzlerce kişinin panik içerisinde kaçıştığını söyledi.

Bier başka görgü tanığı ise “caddeye gittim aniden ortaya büyük bir kamyon çıktı. Bir sürücü varsa da görmedim. Ama kamyon kontrolden çıkmıştı. araç altında kalan en az iki kişi gördüm.” dedi.

İsveç Başbakanı Stefan Löfven, olayın bir terör eylemi olduğunu ve bağlantılı olduğu düşünülen bir kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Kaynak : İHA

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