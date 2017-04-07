İsveç'te kamyonlu terör saldırısı

Stockholm polisi, araç trafiğine kapalı olan ve alışveriş merkezlerinin bulunduğu Drottninggatan Caddesi'nde kamyonla düzenlenen saldırının terör saldırısı olduğunu ve olayla ilgili 1 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.



Bir görgü şahidi, kamyonun alışveriş merkezine girmesinden kısa bir süre önce saldırganın araçtan atladığını söyledi.



Polis bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, silah kullanılmayan kentte birçok binada silahlı güvenlik görevlilerinin beklediği öğrenildi.



Stockholm'de 4 gün sonrası paskalya tatili başlıyor ve kente yurtdışından binlerce turistin akın etmesi bekleniyor. Olayın olduğu yer ise Dışişleri, İçişleri, Genelkurmay ve Başbakanlığa 150 metre mesafede bulunuyor.



Öte yandan 2010 yılında aynı cadde üzerinde DEAŞ tarafından canlı bomba saldırısı yapılmış yaralananlar olmuştu.



METRO ULAŞIMA KAPATILDI



Güvenlik önlemleri arttırıldı, kentteki tüm metro hatları ulaşıma kapatıldı.

İsveç'teki saldırının ardından ilk görüntüler



İSVEÇ POLİSİ: OLASI BİR TERÖR SALDIRISI



İsveç güvenlik güçleri olayı olası bir terör saldırısı olarak değerlendirdiklerini duyurdu.



Aynı açıklamada bölgeden silah sesleri duyulduğuna dair ihbarlar geldiği, ancak bu bilginin teyide muhtaç olduğu bilgisine yer verildi.



Geçtiğimiz yıl Fransa'da ve bu yıl başında Almanya'nın Berlin kentinde araçlarla terör saldırıları düzenlenmişti. Güvenlik önlemleri arttırıldı, kentteki tüm metro hatları ulaşıma kapatıldı.