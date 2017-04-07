USD (Alış - Satış) : 3,68 - 3,69 EURO (Alış - Satış) : 3,91 - 3,92

İsveç'te kamyonlu terör saldırısı

İsveç’in başkenti Stockholm’de araç trafiğine kapalı olan bir caddede alışveriş merkezine kamyonla düzenlenen saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Dünya / 7 Nisan 2017 Cuma 16:06
İsveç'te kamyonlu terör saldırısı
Video için tıklayın
Foto Galeri için tıklayın

Stockholm polisi, araç trafiğine kapalı olan ve alışveriş merkezlerinin bulunduğu Drottninggatan Caddesi'nde kamyonla düzenlenen saldırının terör saldırısı olduğunu ve olayla ilgili 1 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Bir görgü şahidi, kamyonun alışveriş merkezine girmesinden kısa bir süre önce saldırganın araçtan atladığını söyledi.

Polis bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, silah kullanılmayan kentte birçok binada silahlı güvenlik görevlilerinin beklediği öğrenildi.

Stockholm'de 4 gün sonrası paskalya tatili başlıyor ve kente yurtdışından binlerce turistin akın etmesi bekleniyor. Olayın olduğu yer ise Dışişleri, İçişleri, Genelkurmay ve Başbakanlığa 150 metre mesafede bulunuyor.

Öte yandan 2010 yılında aynı cadde üzerinde DEAŞ tarafından canlı bomba saldırısı yapılmış yaralananlar olmuştu.


METRO ULAŞIMA KAPATILDI

Güvenlik önlemleri arttırıldı, kentteki tüm metro hatları ulaşıma kapatıldı.

İSVEÇ POLİSİ: OLASI BİR TERÖR SALDIRISI

İsveç güvenlik güçleri olayı olası bir terör saldırısı olarak değerlendirdiklerini duyurdu.

Aynı açıklamada bölgeden silah sesleri duyulduğuna dair ihbarlar geldiği, ancak bu bilginin teyide muhtaç olduğu bilgisine yer verildi.

Geçtiğimiz yıl Fransa'da ve bu yıl başında Almanya'nın Berlin kentinde araçlarla terör saldırıları düzenlenmişti.
Stockholm saldırganını Türkiye iade etmiş Stockholm saldırganını Türkiye iade etmiş İsveç'teki kamyonlu terörist yakalandı! İsveç'teki kamyonlu terörist yakalandı! İşte saldırganın fotoğrafı... İşte saldırganın fotoğrafı... İsveç'te sokağa çıkma yasağı ilan edildi İsveç'te sokağa çıkma yasağı ilan edildi İsveç'te kamyonlu terör saldırısı İsveç'te kamyonlu terör saldırısı

Stockholmİsveç


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

DÜŞMAN “HAYIR” DİYORSA BİZ “EVET” DİYECEĞİZ!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

CHP’DEKİ ŞOK “EVET” ANKETİ!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

Dikkatimiz Alışkanlıklarımızdan Etkilenir

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı