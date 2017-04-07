USD (Alış - Satış) : 3,68 - 3,69 EURO (Alış - Satış) : 3,91 - 3,92

Fabrikada gaz sızıntısı: Ölü ve yaralılar var!!!

Organize Sanayi Bölgesindeki bir fabrikada klor gazı bulunan tankta yaşanan sızıntı nedeniyle bir işçi öldü, 3 işçi tedaviye alındı.

3. Sayfa / 7 Nisan 2017 Cuma 14:41
Fabrikada gaz sızıntısı: Ölü ve yaralılar var!!!
Video için tıklayın

Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren metalurji fabrikasındaki klor gazı dolu tankta henüz belirlenemeyen nedenle sızıntı yaşandı.

Gazdan zehirlenen bir işçi yaşamını yitirdi, 3 işçi ise Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AFAD KBRN (Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer) ekibinin hastane önündeki kontrollerinin ardından yaralıların tedaviye alındığı öğrenildi.

Ekiplerin, fabrikadaki incelemeleri sürüyor.

HastaneGaz Sızıntısı


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

DÜŞMAN “HAYIR” DİYORSA BİZ “EVET” DİYECEĞİZ!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

CHP’DEKİ ŞOK “EVET” ANKETİ!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

Dikkatimiz Alışkanlıklarımızdan Etkilenir

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı