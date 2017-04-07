Fabrikada gaz sızıntısı: Ölü ve yaralılar var!!!

Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren metalurji fabrikasındaki klor gazı dolu tankta henüz belirlenemeyen nedenle sızıntı yaşandı.



Gazdan zehirlenen bir işçi yaşamını yitirdi, 3 işçi ise Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı.



AFAD KBRN (Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer) ekibinin hastane önündeki kontrollerinin ardından yaralıların tedaviye alındığı öğrenildi.



Ekiplerin, fabrikadaki incelemeleri sürüyor.