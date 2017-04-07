Fabrikada gaz sızıntısı: Ölü ve yaralılar var!!!

Organize Sanayi Bölgesindeki bir fabrikada klor gazı bulunan tankta yaşanan sızıntı nedeniyle bir işçi öldü, 3 işçi tedaviye alındı.
Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren metalurji fabrikasındaki klor gazı dolu tankta henüz belirlenemeyen nedenle sızıntı yaşandı.
Gazdan zehirlenen bir işçi yaşamını yitirdi, 3 işçi ise Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
AFAD KBRN (Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer) ekibinin hastane önündeki kontrollerinin ardından yaralıların tedaviye alındığı öğrenildi.
Ekiplerin, fabrikadaki incelemeleri sürüyor.