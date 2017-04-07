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Erdoğan'ın mitingine giden otobüs devrildi: 3 ölü, 20 yaralı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Adana’ya gerçekleştireceği toplu açılış töreni ve miting etkinliği için Kozan’dan Adana’ya gelenleri taşıyan otobüs şarampole yuvarlandı. Kazada ilk belirlemelere göre otobüsün altında kalan 3 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı.

3. Sayfa / 7 Nisan 2017 Cuma 16:30
Erdoğan'ın mitingine giden otobüs devrildi: 3 ölü, 20 yaralı
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Alınan bilgiye göre kaza, bugün saat 15.00 sularında Kozan-Adana yolu, İmamoğlu ilçesi çıkışında Hakkıbeyli mevkiinde yaşandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Adana'da gerçekleştireceği mitinge katılmak üzere Kozan'dan yola çıkan, çoğunluğu gençlerden olan grubu taşıyan otobüs, yağışlı havanın da etkisiyle şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.



Yaşanan feci kazada aracın altında kalan 3 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Adana'daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bu arada AK Parti İl Başkanı Fikret Yeni de kaza bölgesine gelerek kazazedelerle yakından ilgilendi.

Kaynak : İHA

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