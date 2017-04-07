Alınan bilgiye göre kaza, bugün saat 15.00 sularında Kozan-Adana yolu, İmamoğlu ilçesi çıkışında Hakkıbeyli mevkiinde yaşandı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Adana'da gerçekleştireceği mitinge katılmak üzere Kozan'dan yola çıkan, çoğunluğu gençlerden olan grubu taşıyan otobüs, yağışlı havanın da etkisiyle şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.







Yaşanan feci kazada aracın altında kalan 3 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Adana'daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.



Bu arada AK Parti İl Başkanı Fikret Yeni de kaza bölgesine gelerek kazazedelerle yakından ilgilendi.



Kaynak : İHA