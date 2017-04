Erdoğan'dan, ABD'nin Suriye'yi vurmasıyla ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'da toplu açılış töreninde konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında medeniyetin sözle ve şekille değil, mağdurlar ile mazlumlara kucak açarak, yaşatarak mümkün olduğunun ispatının Hatay olduğunu vurguladı.Bu duyguları hissetmek için insan olunması ve insanlığın kaybedilmemesi gerektiğine işaret eden Erdoğan, 'İşte İdlib'te yaşananlar ortada. İdlib, Hatay'ın neredeyse bir el uzatımı mesafesinde. Suriye rejiminin orada yaptığı vahşi katliamı gördünüz değil mi? Günahsız, suçsuz, savunmasız çocukların kimyasal silahlarla, konvansiyonel silahlarla nasıl katledildiğini gördünüz değil mi O, biçare yavruların görüntülerini seyretmeye bile yüreğimiz dayanmıyor. Allah onların ailelerine sabırlar versin' diye konuştu.Bugün imkan bulursa kimyasal silah saldırısında yaralananları hastanede ziyaret edip, geçmiş olsun dileklerini ileteceğini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:'Saldırıda hayatını kaybeden çocuklarımızın ve sivillerin, hayatta kalabilmiş olan yakınlarına başsağlığı diliyorum. Buradan açıkça ifade ediyorum, çocukların hunharca katledildiği bir dünyada, kimsenin kendini huzur ve güvenli hissetmeye hakkı yoktur. Bu yaşananların ardından herkesin bulunduğu yeri, pozisyonunu gözden geçirmesi kaçınılmaz hale gelmiştir.Hiç kimse işledikleri insanlık suçlarını, çocuk katliamlarını 'DEAŞ ile mücadele' kılıfı altında gizlemeye kalkmamalıdır. Suriye'de yaşananlar, DEAŞ kılıfına sığmayacak kadar açıktır, trajiktir. Rejimin, rejim tarafından desteklenen, kullanılan terör örgütlerinin PYD, YPG gibi bütün o güçlerin gerçekleştirdikleri hoyratça saldırıların hiçbir meşruiyeti, vicdanlara teskin edecek hiçbir gerekçesi kalmamıştır. Son zamanda ABD'nin olumlu açıklamaları girişimleri olmuştu. Biz de Suriye halkının can güvenliğini hedefleyen her türlü çabaya destek vereceğimizi ifade etmiştik. Bu gece ABD'ye ait savaş gemilerinden İdlib'e yönelik saldırıların gerçekleştirildiği hava üssüne yönelik bir operasyon düzenlendi. Suriye'nin hava üssü vuruldu. Esed rejiminin kimyasal ve konvansiyonel silahlarla işlediği savaş suçlarına karşı atılmış somut bir adım olarak bunu olumlu bulduğumuzu ifade etmek istiyorum. Yeterli mi? Ben bunu da yeterli görmüyorum. Bundan sonraki süreçte ne olacağını hep birlikte takip etmeliyiz. Artık başka hiçbir hesap gütmeksizin sadece ve sadece mazlum Suriye halkını korumaya yönelik olarak her alanda ciddi ve netice almaya yönelik adımlar atılmasının zamanı gelmiştir. Bize göre son gelişmeler Türkiye'nin Suriye'de terörden arındırılmış güvenli bölgeler oluşturulmasının ne kadar isabetli olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. ABD'nin İdlib saldırısına karşı ortaya koyduğu aktif tutumun bu yönde gelişmelerin adeta bir başlangıç olmasını diliyorum.Suriye'deki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Bu gece saat 04.00'ten itibaren hep bunu izledim takip ettim. Arkadaşlarımızla süreci izledim. Bize düşen görevin elimizdeki imkanları kullanarak mazlumların yanında yer almak olduğunu biliyoruz.16 Nisan'da mezhebi filan hepsini bir kenara koyun, ülkemizin birliğini beraberliğini düşünün. Zira 'Esed şu mezheptendir, ben de o mezheptenim' diye yaklaşmayın olaylara. Sünnisi, Nusayrisi, Alevisi; lütfen bu ayrımların içine girmeyelim. Bırakalım o ayrımı Esed denilen zalim yapsın.O zalimle beraber anılmak aynen Allah göstermesin onun gibi olmaktır. 1 milyona yakın insanı bu adam katletmedi mi? Öyleyse o adam ancak lanetle anılır. Bak şu anda dünyada yanında birkaç ülkenin dışında kimse kalmıyor, kalmayacak, gereği de yapılacak.Kılıçdaroğlu geçenlerde diyor ki 'Cumhurbaşkanı Başbakan vesaire bu darbe girişimi örtbas etmek istiyorlar.' Kılıçdaroğlu kendinde misin? O gecenin bütün o faillerini toparlayıp cezaevlerine tıkayan kim? Biz. Güvenlik güçlerimiz bu operasyonları yapıyor yargılama devam ediyor. Sen yargılamayı da bizden mi bekliyorsun? Biraz insaf olur insanda biraz görür insan. İnşallah 9 gün sonra bu ülke yeni bir sistemi seçmenin bayramını yapacaktır. Bu sistem demokrasinin güçlendirildiği bir sistemdir.(Kılıçdaroğlu) '18 yaş ne işi var bunların Meclis'te?' diyor. Şimdi 'Askerlik yapmayacaklar ona karşıyım' diyor. Parlamento o kadar başı boş bir yer mi? Burada aynı anda 600 kişi olacak 600 kişinin içinde 18-19-20-21-22-23-24-25 kaç kişi olur? 10 olur 15 olur. Bunlar askerliği yapmayabilir icabında bedelli askerlikte olduğu gibi bedelli askerliğe tabi tutulabilir. Ama bunların derdi başka. Ben gençlerimle iftihar ediyorum.''