Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Mamak'taki 28. Mekanize Tugayı personeli 38 kişinin eylemlerine ilişkin hazırladığı iddianameye göre, Tugaydaki askeri darbe hazırlıklarına, mayıs ayı sonlarında, Tugayın Suriye sınırına sevk edileceği izlenimi verilerek başlandı.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Mamak'taki 28. Mekanize Tugayı personeli 38 kişinin eylemlerine ilişkin iddianame düzenleyerek, mahkemeye gönderdi.



İddianamede, darbe girişiminden sonra Genelkurmay Başkanlığı karargah bahçesinde tank, zırhlı mekanize ve lastik tekerlekli araçlar bulunduğu, bunların 28. Mekanize Tugayından darbe için geldiklerinin belirlendiği ve soruşturmaya başlandığı bildirildi.



İddianameye göre, Ankara'daki 4. Kolordu ve ona bağlı 28. Mekanize Tugayında albay ve generallerden oluşan bir grup, 2016 yılı başından itibaren yürüyüş yapma bahanesiyle bir araya gelmeye başladı. Hafta sonları gerçekleştirilen bu yürüyüşlerde, askeri darbenin nasıl yapılacağı, kimlerin destek vereceği veya karşı çıkacağı el altından tespit edildi, darbeye destek olacak ve karşı çıkacak albay ile generaller birer birer belirlendi. Fetullahçı general ve albaylar, aralarına aldıkları, onlardan olmayan komutanlara, askeri darbe olması durumunda nasıl hareket edeceklerini kurnazca sorup bir istihbaratçı gibi bilgi toplayarak darbenin askeri kanadının kimlerden oluşacağını tespit etti.



28. Mekanize Tugayında askeri darbe hazırlıklarına iki ay önceden, mayıs ayı sonlarında, tugayın Suriye sınırına sevk edileceği izlenimi verilerek başlandı. Tugaydaki arızalı araçlar tamir edildi, araçlardaki silahların bakımları yapıldığı, personelin eksiklikleri giderildi. Askeri darbeden bir gün önce mekanize araçlara akaryakıt yüklendi.



Önceden yapılan darbe planlamasına uygun olarak, cuntacılar tarafından 28. Mekanize Tugay Komutanlığına atanan Ali Kalyoncu ve 4. Kolordu Komutanlığına atanan Osman Ünlü, tugay ve kolordunun emir komutasını 15 Temmuz akşamı cebren ele aldılar. Darbecilere içeriden destek sağlayan askerlerin de emir komutaya uyması ve darbecilerin yanında yer almasıyla tugay ve kolordu üzerinde hakimiyet sağlandı.



Tugayın eski kurmay başkanı Albay Savaş Kabaklı'nın da darbecilerle hareket etmesiyle, önce bütün askeri birliklere alarm verildi, kışla dışındaki askeri personelin derhal kışlaya dönmesi için emir verildi, bir kısım askeri personel ise cep telefonuyla çağrıldı.



36 araç çıktı



Darbe olacağını önceden bilen tank ve mekanize araç taburlarının komutanları, girişimin başlamasıyla birlikte hemen tank ve zırhlı araçları hazırladılar. Tank taburuna Nuri Büyükyazıcı, mekanize taburuna Ertuğrul Terzi komuta etti. Tank ve zırhlı araçlar, garajdan çıkarıldı. Personele rastgele tüfek, tank ve mekanize araçlarında kullanılmak üzere uçaksavar mermisi ile kule makineli tüfek mermisi dağıtıldı.



Kara Kuvvetleri Komutanlığı 4. Kolordu Komutanlığı Ankara Mamak'taki 28. Mekanize Tugay Komutanlığına bağlı 2. Mekanize Piyade Taburu Komutanı eski yarbay Ertuğrul Terzi tarafından, olay günü toplam 36 adet zırhlı araç kışladan darbe için çıkarıldı. Meclis veya Genelkurmay Başkanlığına terör saldırısı olduğu ve güvenliğinin sağlanacağı söylenerek çıkarılan bu zırhlı araçlar, eskort almadan ilerledikleri için, şehir trafiğinde birbiri ile irtibatı kaybetti.



Genelkurmay başkanlığına giden '252152' plakalı lastik tekerlekli Kobra, '091711' plakalı Land, '092252, 092256, 092273, 092278' plakalı zırhlı personel taşıyıcı (ZPT) ve '092250, 092255' plakalı zırhlı muharebe araçlarının (ZMA) Tugay eski kurmay başkanı Savaş Kabaklı'nın talimatıyla Terzi'nin koordinesinde eski bölük komutanları Serhat Savcı, Abdurrahman Koçoğlu ve Bora Polat'ın emrinde kışladan çıktıkları belirlendi.



Zırhlı araçlardan bazıları, askeri darbeye teşebbüs edenlerin emriyle yolda hedef değiştirerek, Beştepe'ye, Cumhurbaşkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığının bulunduğu bölgeye gönderildi. Terzi de buraya giderek bizzat zırhlı araçları komuta etti.



Yolda kayboldular



İddianameye göre, bazı zırhlı araçlar, personelin gidilecek yolu şaşırmasıyla Ankara'da kayboldu, bazı araçlar ise bakımları yapılmasına rağmen arızalanarak yolda kaldı. Az sayıdaki araç ise askeri personelin çevredeki sivillerin telkiniyle darbeden vazgeçmesi üzerine daha ileri gitmeden durdu.



Bazı zırhlı araçlar, darbeciyi yönetenlerin emriyle Ankara'da olduğunu düşündükleri başbakanı yakalamak için başbakanın kullandığı Çankaya'daki resmi ikametgaha götürüldüler.



Araçlardan bazıları Ankara Emniyet Müdürlüğüne saldırdı, polis ve sivil vatandaş katliamı yaptı. Sivil araç trafiği nedeniyle bağlantısı kesilen zırhlı araçların bir kısmı, ilk hedef olarak verilen Genelkurmay Başkanlığına doğru dağınık şekilde yol aldı.



Mamak 28. Mekanize Tugayından biri lastik tekerlekli kobra, biri land tipi araç ve diğerleri zırhlı personel taşıyıcı ve zırhlı muharebe aracı olmak üzere toplam 8 araç, Genelkurmay Başkanlığına askeri darbe için intikal edebildi. Land, darbeci rütbeli askerleri Gençlik Caddesi'nde bırakıp Mamak'taki kışlaya döndü, diğer araçlar, Genelkurmay bahçesinde bulundu.



Genelkurmay'daki kamera görüntülerinden '092256' ve '092278' plakalı zırhlı personel taşıyıcılar, tanklarla birlikte İnönü Bulvarı üzerinden Genelkurmay Başkanlığına girdi. Gençlik Caddesine gelen zırhlı araçlardan '092250, 092252, 092255 ve 0922732 plakalı olanlar da karargaha girdiler.



Genelkurmay başkanlığı karargahına, darbe teşebbüsü gecesi askeri darbeyi takviye etmek ve karargah çevresinde tedbir almak için '092250, 092252, 092255, 092256' plakalı zırhlı araçların bir bölükten, '092273, 092278' plakalı zırhlı araçların bir bölükten olmak üzere iki farklı bölükten toplam 6 zırhlı araç girdi.



Mamak 28 Mekanize'den çıkan 091711 plakalı land tipi araçla karargaha gelen rütbeli askerlerin her biri, Anıttepe'de zırhlı araçlardan birine binerek emir komutayı devraldılar ve bu şekilde yönettikleri zırhlı araçlarla Genelkurmay'a gittiler.



Keşif ve gözetleme yaptılar



Keşif ve gözetleme yapmak üzere olaylar başlar başlamaz 252152 plakalı lastik tekerlekli kobra ile uzman Abdullah İnal ve Celal Taşkın, er sürücü Cihan Rim ve er Ahmet Gök'ün birlikte saat 21.00 sıralarında Genelkurmay karargahına gitti. Karargah çevresinde yaşananlar, tugaya ve darbecilere bu şüpheliler tarafından ulaştırıldı.



Şüpheli Abdullah İnal'ın hedef takip uzmanı olduğu, askeri keşfin nasıl yapılıp rapor edileceğini bildiği, şüphelilerin uzun süre keşif ve gözetleme yaptıkları, sivil halkın durumunu ve darbenin gidişatını darbecilere bildirdikleri, tankların karargaha gelmesi üzerine onların peşinden içeri girdikleri, kobra tipi araca caddede öldürülen bir sivilin cesedini alıp içeriye soktukları belirlendi.



Genelkurmay'a giden '0917112 plakalı land aracın komutanlığını şüpheli Uğur Pekmezci'nin yaptığı, şüpheli Şerafettin Ceylan'ın sürücü olduğu '091711' plakalı land tipi araca şüpheli binbaşılar Dursun Koca, Ahmet Çelikel, Fatih Efe, yarbay Ayhan Özçelik ve yüzbaşı Muharrem Erdinç'in bindiği, bu şüphelilerin görev yeri olmadığı halde mekanize taburuna geldikleri, askeri darbede zırhlı mekanize araçlarının etkili şekilde kullanılmalarını sağlamak için görevleri olmadığı halde zırhlı araçların komutanlığını devraldıkları tespit edildi. Kaynak : AA