Cumhurbaşkanı Erdoğan: Katil Esad devlet terörü uyguluyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:



15 Temmuz'da 249 şehidimiz var. Bu ülke bu vatan o alçaklara teslim edilmedi. Bundan sonra da edilemeyecek.



Terör örgütlerini kökünü kurutacağız,. Artık sivri sineklerle değil doğrudan bataklıklarla uğraşıyoruz.



Tarihin en büyük mücadelesini yürütüyoruz. Dağ taş her yerdeyiz. Teröristlerie göz açtırmadık açtırmayacağız.



KENDİ GÜVENLİĞİMİZİ KENDİMİZ SAĞLARIZ



Türkiye'nin Suriye ve Irak'ta verdiği mücadele o ülkelerin içişlerine karışmak için değil, biz kendi güvenliğimiz için çabalıyoruz. Türkiye, kendi güvenliğini kendisi sağlayacak imkanlara sahiptir.



KATİL ESAD DEVLET TERÖRÜ UYGULUYOR



Bu adam katil Esad'dir. Bu adam devlet terörü uyguluyor. Neredeyse 1 milyona yakın insanı bu katil Esad öldürdü.



16 Nisan aynı zamanda idam ile ilgili yasal düzenlemenin gündeme geleceği bir gündür.



İDAM KONUSU



16 Nisan aynı zamanda idam ile ilgili yasal düzenlemenin gündeme geleceği bir gündür. Meclis'ten geçtiği an ben idamı onaylarım. Şehitlerimizin katillerini affetme imkanımız yok. Bu yüzden 16 Nisan kırılma noktası.

