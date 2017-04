Cumhurbaşkan Erdoğan: İstihdamın takipçisi olacağım

Kredi derecelendirme kuruluşlarının açıklamalarında yaşadıkları hayal kırıklığını çok açık bir şekilde görebiliyoruz. Onlar tamamiyle hissi, 'Türkiye'yi nasıl köşeye sıkıştırırız' mantığıyla yaptıkları açıklamalarda, her zaman söylemişimdir, bu açıklamalar siyasidir, objektif değildir.



Bunlar ısrar dahi edememişlerdir ama hepsi de ters köşe olmuşlardır. Bu kuruluşlar hiç istemeseler de Türkiye'nin ortaya koyduğu başarıyı kabul etmek zorunda kalıyorlar.



"KREDİ DERECELENDİRME KURULUŞLARI İNANDIRICILIKLARINI KAYBETTİLER"



Malum kuruluşlar artık bizim ve dünyanın birçok ülkesinin gözünde inandırıcılıklarını kaybetmişlerdir. Örneğin, komşumuz, batmış, bitmiş, hali ortada. 400 milyar avro Avrupa'ya borcu var. Bütün bunlara rağmen bakıyorsunuz, kredi derecelendirme kuruluşları buna öyle bir not veriyor ki bizi geçiyor. Nasıl oluyor bu iş Böyle bir şey olabilir mi Sipariş üzere not veriyorlar. Türkiye'nin bunlara ihtiyacı yok.



"7 HAZİRAN'DA GÖRDÜK Kİ..."



7 Haziran seçimlerinden sonra ortaya çıkan manzara bize şu gerçeği açık ve net olarak göstermiştir: 2002'den bu yana sağlanan istikrar sistemden değil, ülkeyi yöneten kadronun kendi içindeki uyumundan kaynaklanıyordu çünkü biz aynı ekolün insanlarıydık. 7 Haziran'da küçük bir sarsıntı geçirince ülkemizin son yıllarda elde ettiği kazanımların nasıl bir anda tehlikeye girdiğini hep birlikte gördük.



ABD'NİN ŞAYRAT HAVA ÜSSÜNÜ VURMASI



Sarin gazlarını, klor gazını kullanan o katil Esed'in attığı adım ilk cevabını buldu ama yeterli mi Değil. Bunun devamı gerekir diye düşünüyorum. Çünkü bir milyona yakın insanı öldüren bu adam bunun bedelini ödemeli. Yoksa yazık olur. Biz meşru bir zeminde Suriye siyasi iktidarını bulmalıdır diyoruz. Yapılması gereken bunun sağlanması.



"ÜLKEMİZ EN AZ BİR 50-60 YIL DAHA KAYBEDER"



Biz sistem değişikliğini bugün yapmazsak, ülkemiz en az bir 50-60 yıl daha kaybedecektir. Hiç kimsenin gelecek nesillere böyle ağır bir yük bırakmaya, kusura bakmasın hakkı yoktur. Bunun için cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ülkemiz için bir lüks değil, çok geç kalmış bir ihtiyaçtır.