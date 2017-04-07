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Cudi Dağı'nda Teröristlere Darbe

Genelkurmay Başkanlığı, Cudi Dağı Derebaşı Bölgesi'nde düzenlenen operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini, bölgedeki aramalar esnasında ise bir teröristin cesedine ulaşıldığını bildirdi.

3. Sayfa / 7 Nisan 2017 Cuma 22:15
Cudi Dağı'nda Teröristlere Darbe

Cudi Dağı Derebaşı Bölgesi'nde düzenlenen operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirilirken, bölgedeki aramalar esnasında ise bir teröristin cesedine ulaşıldı.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Tankçı Astsubay Mustafa Özdil-6 Operasyonu kapsamında Derebaşı Bölgesi'nde bölücü terör örgütüne yönelik operasyon başlatıldı.

Operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede aramalar esnasında ise bir teröristin cesedine ulaşıldı.

Teröristlerin kendi aralarındaki telsiz konuşmalarından, öldürülen teröristlerin Kandil, Mehmet ve Can kod adlarını kullandıkları tespit edildi.

Operasyonda silah, mühimmat, patlayıcı ve çok sayıda yaşam malzemesi de ele geçirildi. Kaynak : AA

KandilPkkTeröristlerCudi Dağı


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