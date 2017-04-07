Çavuşoğlu, Rus ve Suudi mevkidaşlarıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil Bin Ahmed el-Cubeyr ile telefonda görüştü.



Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Çavuşoğlu'nun Lavrov ve el-Cubeyr ile görüşmesinde Suriye'deki son gelişmeler ele alındı.



Çavuşoğlu ve el-Cubeyr'in görüşmesinde ayrıca Suriye Fikirdaş Ülkeler Toplantısı'nın en kısa zamanda gerçekleştirilmesinin faydalı olacağı değerlendirmesi yapıldı.



Kaynak : AA