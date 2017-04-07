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Çavuşoğlu, Rus ve Suudi mevkidaşlarıyla görüştü

Çavuşoğlu, Rus ve Suudi mevkidaşlarıyla görüştü. Görüşmelerde Suriye'deki son gelişmeler ele alındı.

Siyaset / 7 Nisan 2017 Cuma 18:55
Çavuşoğlu, Rus ve Suudi mevkidaşlarıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil Bin Ahmed el-Cubeyr ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Çavuşoğlu'nun Lavrov ve el-Cubeyr ile görüşmesinde Suriye'deki son gelişmeler ele alındı.

Çavuşoğlu ve el-Cubeyr'in görüşmesinde ayrıca Suriye Fikirdaş Ülkeler Toplantısı'nın en kısa zamanda gerçekleştirilmesinin faydalı olacağı değerlendirmesi yapıldı.

Kaynak : AA

Mevlüt ÇavuşoğluÇavuşoğluDışişleri BakanıSuriyeSuudi Arabistan


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