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Bu gece yarısından itibaren akaryakıta zam!

Motorinin litre fiyatına, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 9 kuruş zam yapıldı.

Ekonomi / 7 Nisan 2017 Cuma 16:39
Bu gece yarısından itibaren akaryakıta zam!

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara'da litresi ortalama 4,56 liradan satılan motorinin litre fiyatı 4,65 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 4,51 liradan 4,60 liraya, İzmir'de 4,53 liradan 4,62 liraya yükselecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.

Motorine en son 4 Nisan'da 8 kuruş zam yapılmıştı.

Kaynak : AA

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