USD (Alış - Satış) : 3,68 - 3,69 EURO (Alış - Satış) : 3,91 - 3,92

BM Güvenlik Konseyi acil toplandı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), ABD’nin Suriye’nin Humus kentindeki Şayrat Askeri Üssü’ne düzenlediği saldırının ardından Bolivya’nın talebiyle olağanüstü toplandı.

Dünya / 7 Nisan 2017 Cuma 20:33
BM Güvenlik Konseyi acil toplandı

TSİ 18.30'da başlayan, Suriye yönetiminden bir temsilcinin de yer aldığı oturumda konuşan BM Genel Sekreter Yardımcısı Jeffrey Feltman, BMGK'nın İdlib'deki saldırı iddiasını soruşturmak için toplanması gerektiğini belirterek, 'Umarım Konsey, Han Şeyhun'da düzenlendiği iddia edilen kimyasal saldırıyı araştırmak için bir araya gelip bu sorumluluğu yerine getirebilir.' dedi.

İngiltere'nin BM Temsilcisi Matthew Rycroft, İdlib'de kimyasal saldırı düzenlemekle suçladığı Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın eylemleriyle Rusya'yı rezil ettiğini öne sürdü.

Rycroft, 'Suriyelilerin yeni bir çağ için Esad'sız yönetime ihtiyacı var. Esad'a baskı uygulayacağını söyleyen Rusya'nın da sözlerini tutması gerekiyor. Ama bunun yerine Esad, ateşkese uymayarak, insani yardımının geçişine izin vermeyerek ve şimdi de halkına karşı kimyasal silah kullanarak, her fırsatta Rusya'yı rezil ediyor' diye konuştu.

Fransa'nın BM Temsilcisi François Delattre ise Şayrat Hava Üssü'ne ABD tarafından düzenlenen saldırır meşru bir cevap hakkı olduğun dile getirdi. Delattre,'ABD'nin saldırısı, bu (kimyasal) saldırılara meşru bir cevaptır ve geleceğe dair önemli bir sinyaldir. Bu gelişmeler Suriye için siyasi müzakereleri hızlandırmaya yardımcı olabilir.' dedi.

Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Vladimir Safronkov, ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad konusunda saplantılı olduğunu iddia etti.

Safronkov,'Washington, Londra ve Paris, Suriye'nin meşru yönetimini devirmek konusunda paranoyakça bir fikre saplanmış durumda. Bu, İngiltere'nin BM Temsilcisi Sayın Raycroft'un şeytani ve diplomatik olmayan davranışı ve oturumda yaptığı konuşmadan da görülüyor. Sayın Raycroft, ülkeme yönelik kalitesiz, profesyonel olmayan söylemler ve suçlamalar yöneltmekten vazgeçin. Sizi bir kez daha uyarıyorum, Arap ülkeleriyle münakaşaya girmeye çalışmayın, bundan hayırlı bir şey çıkmaz.' şeklinde konuştu.

Kaynak : İHA

BM'de İngiltere ve Rusya fena kapıştı BM'de İngiltere ve Rusya fena kapıştı Trump'tan Suriye açıklaması: Zamanı geldi! Trump'tan Suriye açıklaması: Zamanı geldi! Rusya veto etti! Rusya veto etti! Rusya'dan kritik Esed açıklaması Rusya'dan kritik Esed açıklaması ABD'den çok sert mesaj: Bitirmeye hazırız! ABD'den çok sert mesaj: Bitirmeye hazırız! ABD ve Rusya anlaştı! Yeniden yürürlüğe giriyor! ABD ve Rusya anlaştı! Yeniden yürürlüğe giriyor! Flaş karar! Rusya’ya yaptırım olmayacak Flaş karar! Rusya’ya yaptırım olmayacak Yaşadıkları çaresizlikleri anlattılar Yaşadıkları çaresizlikleri anlattılar İran'dan ABD'ye tehdit İran'dan ABD'ye tehdit ABD: Rusya kimyasal saldırıdan haberdardı ABD: Rusya kimyasal saldırıdan haberdardı

Genel SekreterKimyasal SaldırıİngiltereKimyasal SilahSuriye Devlet Başkanı


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

DÜŞMAN “HAYIR” DİYORSA BİZ “EVET” DİYECEĞİZ!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

CHP’DEKİ ŞOK “EVET” ANKETİ!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

Dikkatimiz Alışkanlıklarımızdan Etkilenir

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı