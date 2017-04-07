Başbakan Yıldırım: PKK'lıların, FETÖ'cülerin canına okuyacağız

Başabakan Yıldırım'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar:



'İşte Yüksekova Meydanı. Bu meydan ne diyor, bu meydan diyor ki 'Artık bu topraklarda teröre yer yok.' Terörden eser kalmayacak. Köklerini kazıyıncaya kadar bu mücadele kararlılıkla devam edecek.'



'Devlet içinde devlet olmaya kalkan çeteleri yok etmek boynumuzun borcudur. 15 Temmuz darbe girişiminde millet düşmanlarının maskesini düşürdük. Sizler de 15 Temmuz gecesi, Hakkari Yüksekova, ay yıldızlı bayrağınızla meydana indiniz, FETÖ terör örgütüne gereken dersi verdiniz. Bundan böyle devletle millet arasına bu terör örgütlerinin girmesine asla müsaade edilmeyecek. Bu bölgeye gelen yatırımların önünü kesen, fabrika kuracak adamın önünü kesen, haraç isteyen kim olursa olsun karşısında bizi bulacak.'



'Yer ve gök şahit olsun ki şehitlerimizi unutmayacağız, unutturmayacağız, aziz şehitlerimizin ve onların yakınlarının intikamını en acı şekilde alacağız.'



Bugün gelebiliyorlar mı yanınıza?



'Vaktiyle 'Biz Türkiye partisi olduk' diyerek gelip sizden oy isteyen HDP'liler, bugün gelebiliyor mu yanınıza? Gelemezler. Çünkü iradelerini onlar Kandil'e verdiler, Kandil'e sattılar kendilerini. Ama hiç merak etmeyin, o Kandil'i de söndüreceğiz, onları da söndüreceğiz.'



'Siyaset meşru zeminde yapılır. Siyasetin zeminini kendi kirli amaçları için kullananlar, size hizmet değil, ihanet ettiler. Gayrimeşru alanlarda gözü olanlar siyaset yapamaz. Hakkari'de, Yüksekova'da yıllardır zulüm yapan PKK terör örgütünün Hakkari'ye, Yüksekova'ya vereceği hiçbir hizmet yoktur. Korkmayın, bu alçaklar bir daha sizin kılınıza dokunamayacak, hiç merak etmeyin. Devletiniz burada, ay yıldızlı bayrağımızın hepimizin başının üzerinde yeri var. Onun gölgesinde kardeşçe bir olarak, beraber olarak yaşamaya devam edeceğiz.' ifadelerini kullandı.