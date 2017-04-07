Bakan Zeybekci Suriye operasyonu ve doların yükselişi ile ilgili açıklama yaptı

Denizli'de referandum çalışmaları yürüten Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, mikro kredi kullanan girişimci kadınlarla kahvaltı programında buluştu. Program sonunda ABD'nin Suriye operasyonu ve doların yükselişe geçmesi ilgili basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



Suriye yönetiminin katliamdan, çocukları ve bebekleri katletmekten vazgeçeceğine inanmadığını belirten Zeybekci, bu saldırının sözde kalan şeylerin bir tık ilerisi olduğunu kaydetti.



Zeybekci, 'Suriye'de kimyasal bir katliamdan sonra, yüz binlerce masum insanı katlettikten sonra, daha doğrusu o coğrafyanın sözü ile söyleyeyim, Basra harap olduktan sonra sadece bir gösteriş olsun diye, Suriye'de askeri hava üssün Amerika tarafından bombalandığını duyduk. Bu sıfır mıdır, bir şey ifade etmez mi, hayır ifade eder, ama bu, bundan sonraki katliamları önleme etkisi olur mu, ben zannetmiyorum. Suriye yönetiminin böyle bir katliamdan vazgeçeceğini, masum insanları katletmekten vazgeçeceğini zannetmiyorum. Bunun ciddi engelleyici bir etkisini olacağını zannetmiyorum. 5-6 yıldan beri yüz binlerce masum insanı, çocuk, bebek, yaşlı insan katledilirken, sadece sözde kalan şeyler var. Bu saldırı, müdahale bu sözle söylenenlerin bir tık üzeridir. Arkasının geleceğini ve köklü bir çözüm geleceğinin, oradaki zulmün biteceğinin göstergesi değildir' dedi.



'Dolar hafta başında rahatlayacak'



Doların tekrar yükselişi ile ilgili de konuşan Bakan Zeybekci, 'İnşallah 16 Nisan ile ilgili olumlu gelişme mutlaka ve mutlaka gerçekleşecek. Aldığım teknik bilgilere göre, Türk varlıklarına yoğun bir talep var. Türk kağıtlarına, Türk senetlerine, Türk hazine bonolarına yoğun bir yabancı talep var. Bu arada bir şekilde, son bir defa döviz ile ilgili spekülatif adımları, son bir iki defa denemek gibi bir gayretleri var. Hafta başından itibaren çok farklı bir şekilde rahatlayacağına inanıyorum. Türkiye'nin bu spekülatif hareketleri geri bırakacağına inanıyorum. Tüm göstergelerimizle, gerek kurda, gerek faizde, gerekse uluslararası tahvilde Türk ürünlerine olan talebin artarak, yükselerek devam edeceğine inanıyorum. Onun için bunların geçici olduğuna, bunların bir iki günlük olduğuna inanıyorum. Tabi diğer taraftan bahane bulmak isteseniz her türlü bahaneyi buluyorsunuz. Vay, işte Amerika'nın Suriye'ye müdahalesi böyle algılandı, şöyle algılandı. Ama şunu söyleyeyim, Türkiye 16 Nisan'dan sonra sağına soluna, arkasına bakmadan, güçlü adımlarla, bir daha istikrarla tereddüde düşmeden, öngörülük ile ilgili bir şey yaşamadan yoluna devam edecek' diye konuştu.



Kaynak : İHA