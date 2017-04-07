Bahçeli: Esed'i vuran füzeler tam yerindedir

Bahçeli, 'Sabaha karşı atılan 59 füze ile Suriye'nin Şayrat Hava üssü vurulmuştur. Esed yönetimi layığını bulmuş cevabını almıştır. Esed'ın katliamlarına verilen füzeli karşılık olumlu ve yerindedir.' diye konuştu.



Bahçeli, geçtiğimi günlerde Irak'taki bölgesel Kürt yönetimin oluşturduğu bayrak krizine değindi. Konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuya karşı gösterdiği tepkiye teşekkür eden Bahçeli , “Kerkük'te zorla baskıyla, tehditle asılan kirli bez parçası neyin nesidir? Barzani ve Talabani unsurları Kerkük'te ne haltlar karıştırmaktadır. Kerkük'ün sinir uçlarıyla oynanıyor görüyoruz. Türkmenlerin hak ve tarihsel miraslarına kast ediliyor, sıkılı yumruklarımızla izliyoruz. Önce Kerkük'teki kamu binalarına sözde Kürdistan bayrağı asmak için karar aldılar. Ardından Irak meclisi 1 nisanda Kerkük'te tek bayrak asılmasına onay vererek bölgesel yönetimin hesaplarını tümden boşa çıkardı. Ne var ki mütecaviz komplo durmadı duraklamadı Kerkük vilayet meclisi 4 Nisan günü Türkmen ve Arap üyelerin boykot ettiği oturumda Kerkük'ün Barzani yönetimine ilhakı maksadıyla referanduma gidilmesi kararını aldı küresel güçlerin taşeronu olan Barzani ve Talabani çetesi sözde Kürdistan bayrağının indirilemeyeceğini açıkça söylüyor ve de açıkça kaosa davetiye çıkarıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Zonguldak'ta 4 Nisan Kerkük'te milli bayrağın dışında ikinci bir bayrağın asılmasına kesin bir dille karşı çıkmış, bunun bölücülük olduğunu haykırmıştır. Sayın Erdoğan'ın bu açıklaması milli yüreklere su serpmiş Türkiye'nin ortak iradesini seslendirmiştir. Kendisine buradan teşekkür ediyorum. Sayın Başbakanın Kerkük Türkmen şehridir demesi de oldukça anlamlı ve değerlidir. Elbette Kerkük Türktür, Türkmendir, afyonkarahisar neyse Kerkük'te odur bunu yok sayan kirli ve karanlık mihraplar yine kaybedecek yine püskürtülecektir. Kerkün'ün statüsü ile oynamak yanan ateşe benzin dökmektir Türk milleti tek yürek Kerkük'teki gelişmeleri takip etmektedir. Barzani dikkat etsin aklını başına alsın gayri meşru dayatmalardan vazgeçsin şayet Türk milletinin ayranı kabarırsa milli ruhta mahruz halde duran taarruz ruhu açığa çıkarsa hayat ona zindan olacaktır. Şimdi siz söyleyiniz, Kerkük'e destek veriyor musunuz, Türkmenlerin yanında mısınız ihanetin karşısında mısınız Afyonkarahisar evet diyorsa gerisini Barzani düşünsün” dedi.



Kaynak : İHA