Ankara'da protesto! Tabutlarla yürüdüler...

Başkentte Memur Sen üyeleri, İdlib kentinde çok sayıda sivilin yaşamını yitirdiği kimyasal saldırıyı protesto etmek için önce Çankaya'da bulunan İran Büyükelçiliği önünde toplandı. Polis ekipleri büyükelçilik önünde geniş güvenlik önlemleri aldı. Çok sayıda sivilin öldüğü saldırıya dikkat çekmek için yanlarında tabut getiren kalabalık grup, 'Suriye'yi unutan dünya utansın', 'Dur de dur de katliama dur de' şeklinde slogan attı. Kalabalık grup daha sonra ölen siviller için gıyabi cenaze namazı kıldı.



TABUTLARLA YÜRÜDÜLER



Kalabalık grup daha sonra Suriye rejimine destek verdiklerini öne sürdükleri Rusya Büyükelçiliğine doğru yürüyüşe geçti. 'Ey insanlık Suriye'yi zulümden çocukları ölümden kurtar' pankartı ile tabutları taşıyarak yürüyen kalabalık grup, çeşitli sloganlar attı. Öldürülen Rusya'nın eski Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un adının verildiği sokakta gerçekleşen eylemde konuşan Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Suriye rejimine tepki gösterdi. Saldırıdan Rusya ve İran'ı da sorumlu tutan Ali Yalçın, “4 Nisan da İdlib'de Esed canisinin ölüm makineleri tarafından kimyasal silahlarla çoğu çocuk 150'nin üzerinde insan katledildi. İnsanlık, Baas rejiminin vahşetinin boş gözlerle izledikçe, İran, Rusya ve Esed soykırımı da aşan vahşetlerine devam ediyor. Vahşetin üç atlısı, üç maymunu oynayan uluslar arası toplumdan güç alarak vahşet galerisini büyütüyorlar. Susmayacağız. Susarsak kalbimiz kurusunö dedi. Kalabalık grup açıklamasının ardından olaysız bir şekilde dağıldı.