USD (Alış - Satış) : 3,68 - 3,69 EURO (Alış - Satış) : 3,91 - 3,92

Akhisar'da Feridun Düzağaç konseri

Manisa’nın Akhisar ilçesinde sahne alan rock şarkıcısı Feridun Düzağaç, CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer, Gazeteci Yazar İrfan Değirmenci ile birlikte konser öncesi ilk kez oy kullanacak gençlerle birlikte beyaz güvercinleri gök yüzüne bıraktı.

Kültür-Sanat / 7 Nisan 2017 Cuma 10:52
Akhisar'da Feridun Düzağaç konseri

Akhisar'da 'Hayır' Gönüllülerinin katkıları ile Ada Medya Organizasyon tarafından düzenlenen Feridun Düzağaç konserinde Akhisarlılar, Akhisar Belediyesi Dev Öğrenci Amfi Tiyatroyu doldurdu. Dün gece saat 21.00'de başlayan konser öncesi CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer, Gazeteci Yazar İrfan Değirmenci, sanatçı Feridun Düzağaç ve ilk kez oy kullanacak gençler ile birlikte sahneye çıkarak ellerindeki beyaz güvercinleri gökyüzüne bıraktı. Ardından sahneye Akhisarlı rock grubu gençler çıkarak şarkılarını seslendirdi ve İzmir Marşı ile son buldu. Feridun Düzağaç konseri öncesi gazeteci İrfan Değirmenci de sahneye çıkarak konuşma yaptı.

Ardından sahneye çıkan rock müzisyeni Feridun Düzağaç şarkılarıyla Akhisarlıları coşturdu. Söz ver isimli şarkısıyla konserine başlayan Düzağaç, sevilen şarkılarını Akhisarlılar için seslendirdi. Kaynak : İHA

Feridun DüzağaçTur Yıldız Biçerİzmir MarşıMilletvekiliİrfan Değirmenci


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

DÜŞMAN “HAYIR” DİYORSA BİZ “EVET” DİYECEĞİZ!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

CHP’DEKİ ŞOK “EVET” ANKETİ!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

Dikkatimiz Alışkanlıklarımızdan Etkilenir

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı