Akhisar'da Feridun Düzağaç konseri

Akhisar'da 'Hayır' Gönüllülerinin katkıları ile Ada Medya Organizasyon tarafından düzenlenen Feridun Düzağaç konserinde Akhisarlılar, Akhisar Belediyesi Dev Öğrenci Amfi Tiyatroyu doldurdu. Dün gece saat 21.00'de başlayan konser öncesi CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer, Gazeteci Yazar İrfan Değirmenci, sanatçı Feridun Düzağaç ve ilk kez oy kullanacak gençler ile birlikte sahneye çıkarak ellerindeki beyaz güvercinleri gökyüzüne bıraktı. Ardından sahneye Akhisarlı rock grubu gençler çıkarak şarkılarını seslendirdi ve İzmir Marşı ile son buldu. Feridun Düzağaç konseri öncesi gazeteci İrfan Değirmenci de sahneye çıkarak konuşma yaptı.



Ardından sahneye çıkan rock müzisyeni Feridun Düzağaç şarkılarıyla Akhisarlıları coşturdu. Söz ver isimli şarkısıyla konserine başlayan Düzağaç, sevilen şarkılarını Akhisarlılar için seslendirdi. Kaynak : İHA