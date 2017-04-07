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Adana'da midibüs devrildi: 3 ölü, 24 yaralı

İmamoğlu ilçesinde midibüsün devrilmesi sonucu 3 kişi öldü, 24 kişi yaralandı Şiddetli yağışın olduğu bölgede karayolunu su basarken, bazı araçlar mahsur kaldı.

3. Sayfa / 7 Nisan 2017 Cuma 17:05
Adana'da midibüs devrildi: 3 ölü, 24 yaralı
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Adana'nın İmamoğlu ilçesinde midibüsün devrilmesi sonucu 3 kişi öldü, 24 kişi yaralandı.

Kozan ilçesinden Adana'ya gelen, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 01 S 2304 plakalı midibüs, yoğun yağışın olduğu İmamoğlu ilçesi yakınlarında devrildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 24 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.



Bu arada kazaya müdahale etmek için Kozan'dan olay yerine gelmek isteyen ambulansların da yolda çeşitli mevkilerde yaşanan su baskınları nedeniyle ilerleyemedikleri öğrenildi.

Bir ambulans da altından menfez geçen yolun çökme tehlikesi ve yolda suyun fazla olması nedeniyle mahsur kaldı. Ambulans, jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Su baskınında bazı araçlar da bir süre yolda mahsur kaldı.

Kaynak : AA

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