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ABD'nin Suriye'de rejim üssüne saldırısında soru işaretleri

ABD'nin Suriye'de vurduğu Esed rejimine ait Şayrat hava üssü, en aktif üslerdendi. Ancak rejim, 59 Tomahawk füzesiyle vurulan üsteki asker kaybını 6 olarak açıkladı. Rejim medyası saldırı beklentisi nedeniyle üssün önceden boşaltıldığını da duyurdu. ABD henüz saldırının tüm askeri sonuçlarını açıklamadı. Saldırı öncesi ABD'den bilgi alan Rusya'nın, rejime tedbir aldırıp aldırmadığı ise henüz bilinmiyor.

Dünya / 7 Nisan 2017 Cuma 14:32
ABD'nin Suriye'de rejim üssüne saldırısında soru işaretleri

ABD ordusunun rejimin 4 Nisan'da Han Şeyhun kimyasal katliamına tepki olarak füze saldırısı düzenlediği Şayrat hava üssü, Humus ilinin yaklaşık 31 kilometre güneydoğusunda yer alıyor.

Esad rejiminin en aktif kullandığı üslerden Şayrat, güvenilir askeri bilgiler yayınlayan açık kaynaklara göre, 7. MİG-25 birliği, MİG-23 birliği, MİG-29 birliği , 677. SU-22 birliği ve rejimin Han Şeyhun'a sarin gazı atan SU-22 tipi savaş uçaklarının bulunduğu 685. hava birliğini barındırıyordu. Üs ayrıca, SU-25 bombardıman uçağı, sekiz adet K52 ve 4 adet Mİ-27 Rus yapımı helikoptere sahipti. 40 silosu olan üs, 22.tugayın karargahı olarak biliniyordu.

ÜSSÜN BOŞALTILDIĞI İDDİA EDİLDİ
Ancak rejimin resmi haber ajansı SANA, orduya dayandırarak verdiği bilgide, yalnızca 6 rejim askerinin öldürüldüğünü savundu. Esad'a yakınlığıyla bilinen Meyadin televizyon kanalının internet sitesinde, saldırının gerçekleşeceği beklentisi nedeniyle üssün önceden boşaltıldığı iddia edildi.



Bu arada ölen Suriye askerlerinin kimlik bilgilerinin yayınlandığı rejime yakın bazı sosyal medya hesaplarında, kayıpların üste değil, yanındaki hava savunma birliğinde yaşandığı ileri sürüldü. Rejim kaynaklarının açıklaması, tahribat etkisi ve isabet yüzdesi en yüksek füze türlerinden Tomahawklarının onlarcasının kullanıldığı saldırıda, üste neredeyse hiç kimsenin bulunmadığı kuşkusuna sebep oldu. ABD'li yetkililer, saldırıda kaç rejim askeri ölmüş olabileceğine ilişkin tahmini bir veriyi henüz paylaşmadı.
Kaynak : AA

Hava SaldırısıSuriye


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