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68 yaşında liseyi bitirdi

Malatya’da 68 yaşındaki Nihat Aykan ‘Okumanın yaşı yok’ dedi ve liseyi açıktan bitirdi.

Eğitim / 7 Nisan 2017 Cuma 14:49
68 yaşında liseyi bitirdi

Malatya'da emekli Nihat Aykan, 2011 yılında liseyi bitirmek için Açıköğretim Lisesine başvurdu. Yaklaşık 6 yıl boyunca girdiği sınavlardan başarıyla geçen Aykan, lise diploması almaya hak kazandı.

Ortaokulu bitirdikten sonra o dönem ailevi nedenlerden dolayı okuyamadığı, liseyi geç de olsa bitirmenin mutluluğunu yaşadığını sölyleyen Aykan, “Eğitimin olmadığı yerde medeniyet olmaz' diyerek okumanın yaşı olmadığını söyledi.

Lise diplomasını Yeşilyurt Halk Eğitim Merkezi Müdürü Lütfi Hangün ve Müdür Yardımcısı Ramazan Geçici'nin elinden alan Aykan'a üstün başarısından dolayı plaket de takdim edildi. Kaynak : İHA

Halk Eğitim MerkeziAçıköğretimMüdür YardımcısıDiploması


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