3 kişinin öldüğü, 30 kişinin yaralandığı kaza bölgesinde ambulans ve araçlar selde mahsur kaldı!

Alınan bilgiye göre, kaza, bugün saat 15.00 sularında Adana'nın Sarıçam ilçesine bağlı Hakkıbeyli mevkiinde yaşandı. Kozan'dan Adana'ya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitingine gelenleri taşıyan 01 S 2304 plakalı otobüs, İmamoğlu ilçesini geçtikten sonra aşırı yağışlarından da etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole devrildi.



Kazada 3 kişi hayatını kaybederken yaklaşık 30 kişi de yaralandı. Kazazedeleri almak üzere olay yerine sevk edilen bir ambulans, bölgede aşırı yağışlardan oluşan sele kapılarak içindeki görevlilerle birlikte mahsur kaldı.



Ambulansın yanısıra çok sayıda araç da selde mahsur kaldı. Mahsur kalan ambulans ve araçları kurtarmak için itfaiye ekipleri ve vatandaşlar seferber oldu.





Kaynak : İHA