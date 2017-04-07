USD (Alış - Satış) : 3,68 - 3,69 EURO (Alış - Satış) : 3,91 - 3,92

13 bin metre yüksekte THY uçağında doğdu!

Türk Hava Yolları’nın TK 538 sefer sayılı Konakri(Gine)-Ouagadougou(Burkina Faso)- İstanbul uçağında seyahat eden hamile kadın havada kabin ekibinin yardımıyla doğurdu.

Dünya / 7 Nisan 2017 Cuma 16:11
13 bin metre yüksekte THY uçağında doğdu!

Gine asıllı Fransız uyruklu hamile yolcu Diaby Nafi'nin uçak havalandıktan bir saat sonra Mali üzerinde doğum sancıları başladı. Bunun üzerine bu tür durumlara karşı eğitimini almış olan kabin memurları doğumun başlaması üzerine hemen hazırlıklara başladı.

'Denizli' adlı Boeing 737-900 tipi uçakta Nafi bir kız bebek dünyaya getirdi. Kadiju adı verilen bebeğin ismi bir yolcu tarafından kulağına okunan ezanın ardından bebeğin kulağına okundu.

Uçak. Burkina Faso'ya iniş yaparken sağlık ekipleri tarafından karşılanan ve hastaneye kaldırılan anne ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Uçuş ekibi 13 bin metre yükseklikte doğan bebekle hatıra fotoğrafı çektirdi. Doğum sonrası da ekip ve yolcular tarafından fotoğraflandı. Atatürk Havalimanı'na inen uçağın ekibi gazetecilere yaşadıkları mutlu olayı anlattılar.




Thy PersoneliBurkinaKabin MemurlarıSağlık EkipleriThy Uçağı


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

DÜŞMAN “HAYIR” DİYORSA BİZ “EVET” DİYECEĞİZ!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

CHP’DEKİ ŞOK “EVET” ANKETİ!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

Dikkatimiz Alışkanlıklarımızdan Etkilenir

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı