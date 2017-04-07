13 bin metre yüksekte THY uçağında doğdu!

Gine asıllı Fransız uyruklu hamile yolcu Diaby Nafi'nin uçak havalandıktan bir saat sonra Mali üzerinde doğum sancıları başladı. Bunun üzerine bu tür durumlara karşı eğitimini almış olan kabin memurları doğumun başlaması üzerine hemen hazırlıklara başladı.



'Denizli' adlı Boeing 737-900 tipi uçakta Nafi bir kız bebek dünyaya getirdi. Kadiju adı verilen bebeğin ismi bir yolcu tarafından kulağına okunan ezanın ardından bebeğin kulağına okundu.



Uçak. Burkina Faso'ya iniş yaparken sağlık ekipleri tarafından karşılanan ve hastaneye kaldırılan anne ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Uçuş ekibi 13 bin metre yükseklikte doğan bebekle hatıra fotoğrafı çektirdi. Doğum sonrası da ekip ve yolcular tarafından fotoğraflandı. Atatürk Havalimanı'na inen uçağın ekibi gazetecilere yaşadıkları mutlu olayı anlattılar.









