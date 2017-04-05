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Temmuz’da tüm emeklilerin maaşı artıyor

Temmuz ayında emeklinin maaşı artacak. Memur emeklisine yüzde 4 + yüzde 1.34; SSK, Bağ-Kur emeklisine ise yüzde 4.34 zam göründü. Kesin rakam ise 3 Temmuz’da belli olacak.

Ekonomi / 5 Nisan 2017 Çarşamba 10:11
Temmuz’da tüm emeklilerin maaşı artıyor

Şu ana kadar açıklanan veriler, emeklilerde zam oranı için ipuçlarını verdi. Şimdiden memur emeklisine yüzde 4 + 1.34, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ise yüzde 4.34 zam göründü. Kesin oranın belli olması için 3 enflasyon verisi daha beklenecek. Memur emeklileri, Ocak'ta yüzde 3 zam almıştı. Ocak- Mart enflasyonunun yüzde 4.34 olarak gerçekleşmesiyle, memur emeklilerinin Temmuz'da enflasyon farkı alacağı ortaya çıktı. Oluşan enflasyon farkı yüzde 1.34... Nisan, Mayıs ve Haziran aylarının enflasyon verilerine göre, fark azalacak ya da artacak. Memur emeklileri Temmuz'da ayrıca toplu sözleşme kapsamında yüzde 4 zam alacak. Yani Temmuz'da memur emeklilerine çifte zam olacak.

ENFLASYONA GÖRE

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ise zam oranı bu yılın ilk yarısında gerçekleşen enflasyona göre belirlenecek. İlk 6 ayda enflasyon ne kadar çıkarsa, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı da o kadar olacak. Bunun 3 aylık dönemindeki enflasyon yüzde 4.34 çıktı. 3 aylık enflasyon verisinin daha eklenmesiyle zam oranı ortaya çıkacak. Takvim'in haberine göre, yüzde 4.34 zam ile en düşük maaş; 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda bin 402 liradan bin 463 liraya, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda 836 liradan 872 liraya, Bağ-Kur esnaf emeklilerinde bin 218 liradan bin 271 liraya çıkacak..

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