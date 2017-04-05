Sevilen dizi final yapıyor!

Show TV ekranlarında izleyici ile buluşan 'Aşk ve Gurur' dizisi erken final yapma kararı aldı.



YILIN EN İDDİALI DİZİSİ OLARAK GÖSTERİLMİŞTİ



Aşk ve Gurur dizisi Mert Fırat ile Damla Sönmez'i biraraya getirmiş ve yılın en iddialı dizilerinden biri olarak gösterilmişti. Ancak hesaplar tutmadı. Dizinin reytingleri ilk bölümünden itibaren kötü gitti.



'SURVİVOR' VE 'ANNE' DİZİSİNİN HEZİMETİNE UĞRADI



Show TV yönetimi 'Aşk ve Gurur' dizisinin yayınlandığı günü değiştirilerek izlenme oranını artırmayı denedi ancak bu da fayda etmedi. Salı günleri yayınlanmaya başlanan dizi bu kez de Anne dizisi ve Survivor karşısında hezimete uğradı. Bu nedenlerle kanal yönetimi dizi için erken final kararı aldı.





