Şamil Tayyar'dan Baykal'a: Emeklilik zamanın gelmiş

Ak Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar Beyaz Tv'de Murat Erçin'in sunduğu 'Son Söz' programında CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın, 16 Nisan'da hayır çıkmasıyla 'Yunan ordusunu denize dökmüş gibi sevinç yaşayacakları' yönündeki açıklamasına tepki gösterdi.



Deniz Baykal'ın referandum sürecinde yaptığı açıklamaların kendisini şaşırttığını söyleyen Tayyar ' Kılıçdaroğlu'na göre daha usturuplu bildiğimiz Baykal bu süreçte Kılıçdaroğlu'yla yarışır bir performans sergiliyor.' dedi.



BAYKAL'IN EMEKLİLİK ZAMANI GELMİŞ



Tayyar sözlerini şöyle sürdürdü;



Benim anladığım kadarıyla Deniz beyin emeklilik zamanı gelmiş. Artık torunlarını sevme zamanı gelmiş. Bence kendisini fazla hırpalamasın. Emekli olsun ve torunlarını sevsin.



KILIÇDAROĞLU 'GİZLİ EVET'Çİ Mİ?



Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının 'evet' oyuna olumlu yansıdığını ifade eden Tayyar ' Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına bakınca acaba 'gizli evetçi mi?' diye düşünüyorum. Kılıçdaroğlu başta olmak üzere CHP kadroları 16 Nisan'dan umudunu kesmiş vaziyette. Hırçınlıkları söylemlerine yansıyor.' dedi.



KILIÇDAROĞLU REHİNDİR VE KURTARILMASI GEREKİYOR



Kılıçdaroğlu'nun 'kontrollü darbe' açıklamasını da tepki gösteren Tayyar ' Kılıçdaroğlu 'Kontrollü darbe' açıklamasıyla sanırım genel başkanlığını borçlu olduğu odaklara diyetini ödüyor. Devleti FETÖ'den kurtarmaya çalışırken bir yandan da Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'deki esaretini sonlandırmalıyız. CHP'liler FETÖ'cülerin kanallarını sahiplenip, kapanmasın diye eylem yaptılar. CHP, FETÖ işgali altındadır. Kılıçdaroğlu rehindir ve kurtarılması gerekmektedir.' dedi.



İNŞALLAH BYLOCKCU ÇIKMAZ



'Kılıçdaroğlu, FETÖ sözcüsü gibi hareket ediyor. İnşallah Kılıçdaroğlu'nun kendisi Bylock'çu çıkmaz.' Ü



GEREĞİNİN YAPILMASI GEREKİR



CHP'li Hüsnü Bozkurt'un tepki çeken ifadelerini de değerlendiren Tayyar ' CHP'li Hüsnü Bozkurt'un sözleri sağlıklı birinin söyleyeceği sözler değil. CHP'li Hüsnü Bozkurt yargı önünde hesap vermelidir. Dokunulmazlığının kaldırılması için de gereğinin yapılması gerekir.' diye konuştu.

Kaynak : Beyaz Gazete Özel