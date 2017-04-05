Rusya saldırısının gerçekleştiği metroda bomba alarmı!

Rusya'da, St. Petersburg metrosunda bir önceki gün saldırı düzenlenen hat üzerinde yer alan Pionerskaya istasyonu, bomba ihbarı içeren bir telefon alınması nedeniyle kapatıldı.



Sputnik'in haberine göre, Pionerskaya istasyonunun, 13.20'de alınan bir bomba ihbarı üzerine giriş ve çıkışlara kapatıldı. Pionerskaya istasyonu, Sennaya Ploşad ve Tehnologiçeskiy Institut istasyonları ile aynı hat üzerinde yer alıyor. Sennaya Ploşad istasyonundan Tehnologiçeskiy Institut istasyonuna gitmekte olan bir trenin vagonunda pazartesi günü patlama meydana gelmesinden bu yana metrodaki birçok istasyon için bomba ihbarları yapıldı. Şu ana kadar bu ihbarlardan hiçbiri doğrulanmadı.